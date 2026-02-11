Oglas

iz Berlina u Prag

Češka policija razotkrila bandu koja je krijumčarila kokain - u tortama

Hina
11. velj. 2026. 17:50
Češka policija
Ilustracija / Pixabay

Češka policija je razotkrila bandu koja je skrivala kokain u tortama sa šlagom kako bi ga iz Njemačke prokrijumčarila u Češku, javlja u srijedu njemačka agencija dpa.

Glasnogovornica policije za suzbijanje zloporabe droga je rekla da je na taj način prokrijumčareno više od 30 kilograma droge iz Berlina u Prag.

"Ukrašavali su torte šlagom kako se ne bi mogao vidjeti sadržaj i rezovi koje su načinili kako bi ga izmijenili", objasnila je.

Kolače ispunjene drogom su pakirali u kutije za torte i pojedinačno transportirali autobusom od njemačkog do češkog glavnog grada, rekla je.

Svaka torta je sadržavala oko kilogram kokaina.

Među osumnjičenim osobama je sedmero stranih i jedan češki državljanin. Policija nije objavila državljanstva stranih sumnjivaca.

kokain krijumčarenje krijumčari

