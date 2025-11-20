Oglas

na čelu s Nenadom Petrakom

Preko tona kokaina, tona marihuane: Potvrđena optužnica splitskoj dilerskoj skupini

author
Hina
|
20. stu. 2025. 19:52
Policija
PIXSELL / Ivo Cagalj / PIXSELL / Ilustracija

Optužno vijeće splitskog Županijskog suda ​potvrdilo je ​Uskokovu optužnicu protiv skupine na čelu s Nenadom Petrakom koju terete za krijumčarenje​ 1,2 tone kokaina, nešto više od tone marihuane i 100 kilograma hašiša, vrijednih preko 17,5 milijuna eura.

Na sudu se doznaje da je od ukupno 25 okrivljenika troje nedostupno te će im se suditi u odsutnosti, 17 optuženika je u pritvoru, a ostali se brane sa slobode.

Obrana je tražila ponovno izdvajanje dokaza za koje drže da su nezakoniti. Taj zahtjev im je već odbijen, a optužno vijeće ponovno ga je odbilo i na to rješenje obrana više nema mogućnost žalbe. Jedino se mogu žaliti za suđenje u odsutnosti.

M​eđu optuženima je uz Nenada Petraka i bivši prvak u kick boxingu Ante Varnica te poduzetnik Vlado Brkić koji se zajedno s ostalima terete da su od kraja 2019. do veljače 2023. godine na području Hrvatske, Nizozemske, Španjolske, Danske, Belgije, Njemačke, Austrije, Švicarske, Slovenije, Italije, Francuske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kolumbije i Sijera Leonea prokrijumčarili najmanje 1,2 tone kokaina, više od jedne tone marihuane i sto kilograma hašiša. Ukupna vrijednost droge procijenjena je na 17,5 milijuna eura.

U Uskoku tvrde da su prodali najmanje 340 kilograma kokaina vrijednog ne manje od 14,2 milijuna eura, 450 kilograma marihuane vrijedne najmanje 1,2 milijuna eura ​kao i 77 kilograma hašiša vrijednog 308 tisuća eura​.

Petrak koji uz hrvatsko ima i tursko državljanstvo uhićen je u Turskoj nakon čega je izručen Hrvatskoj. Optužnica je podignuta u listopadu prošle godine, a Petrak se nalazi u zatvoru od izručenja.

Teme
ante varnica droga kokain krijumčarenje nenad petrak optužnica vlado brkić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

