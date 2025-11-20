Preko tona kokaina, tona marihuane: Potvrđena optužnica splitskoj dilerskoj skupini

M​eđu optuženima je uz Nenada Petraka i bivši prvak u kick boxingu Ante Varnica te poduzetnik Vlado Brkić koji se zajedno s ostalima terete da su od kraja 2019. do veljače 2023. godine na području Hrvatske, Nizozemske, Španjolske, Danske, Belgije, Njemačke, Austrije, Švicarske, Slovenije, Italije, Francuske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kolumbije i Sijera Leonea prokrijumčarili najmanje 1,2 tone kokaina, više od jedne tone marihuane i sto kilograma hašiša. Ukupna vrijednost droge procijenjena je na 17,5 milijuna eura.