Preko tona kokaina, tona marihuane: Potvrđena optužnica splitskoj dilerskoj skupini

Optužno vijeće splitskog Županijskog suda potvrdilo je Uskokovu optužnicu protiv skupine na čelu s Nenadom Petrakom koju terete za krijumčarenje 1,2 tone kokaina, nešto više od tone marihuane i 100 kilograma hašiša, vrijednih preko 17,5 milijuna eura.
Na sudu se doznaje da je od ukupno 25 okrivljenika troje nedostupno te će im se suditi u odsutnosti, 17 optuženika je u pritvoru, a ostali se brane sa slobode.
Obrana je tražila ponovno izdvajanje dokaza za koje drže da su nezakoniti. Taj zahtjev im je već odbijen, a optužno vijeće ponovno ga je odbilo i na to rješenje obrana više nema mogućnost žalbe. Jedino se mogu žaliti za suđenje u odsutnosti.
Među optuženima je uz Nenada Petraka i bivši prvak u kick boxingu Ante Varnica te poduzetnik Vlado Brkić koji se zajedno s ostalima terete da su od kraja 2019. do veljače 2023. godine na području Hrvatske, Nizozemske, Španjolske, Danske, Belgije, Njemačke, Austrije, Švicarske, Slovenije, Italije, Francuske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kolumbije i Sijera Leonea prokrijumčarili najmanje 1,2 tone kokaina, više od jedne tone marihuane i sto kilograma hašiša. Ukupna vrijednost droge procijenjena je na 17,5 milijuna eura.
U Uskoku tvrde da su prodali najmanje 340 kilograma kokaina vrijednog ne manje od 14,2 milijuna eura, 450 kilograma marihuane vrijedne najmanje 1,2 milijuna eura kao i 77 kilograma hašiša vrijednog 308 tisuća eura.
Petrak koji uz hrvatsko ima i tursko državljanstvo uhićen je u Turskoj nakon čega je izručen Hrvatskoj. Optužnica je podignuta u listopadu prošle godine, a Petrak se nalazi u zatvoru od izručenja.
