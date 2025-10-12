Oglas

Otok sveta helena

Četvero mrtvih, najmanje 20 ranjenih u pucnjavi na otoku u Južnoj Karolini

Hina
12. lis. 2025. 18:11
Četiri su osobe ubijene, a najmanje 20 ih je ranjeno u pucnjavi u nedjelju u restoranu u otočnome gradu u američkoj saveznoj državi Južnoj Karolini, objavio je ured šerifa okruga Beaufort.

Zamjenici šerifa pozvani su u Willie's Bar and Grill na otoku Sv. Helena neposredno prije 1 sat ujutro. Ondje su zatekli više ljudi s ranama od vatrenog oružja, objavio je ured šerifa, dodavši kako se incident istražuje.

U vrijeme pucnjave ondje su se nalazile stotine ljudi.

Otok Sveta Helena poznat je kao središte okupljanja i kulture potomaka afričkih robova poznatih kao Gullah Geechee. U baru u kojemu se pucnjava dogodila poslužuji se specijaliteti autentične Gullah kuhinje.

Amerikanci su politički podijeljeni u vezi kontrole oružja, pri čemu demokrati favoriziraju snažnija ograničenja, a republikanci podupiru pravo na posjedovanje oružja i zalažu se za bolju provedbu zakona protiv nasilja i kriminala.

Teme
Južna Karolina SAD pucnjava

