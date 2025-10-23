Studenti FFZG-a prosvjedovali u znak podrške suspendiranim kolegama: "To je čin zastrašivanja"

"Na ovoj instituciji sam zaposlena gotovo 20 godina i do sada nisam znala ni što piše u stegovnom pravilniku jer nitko nikad od studenata nije bio suspendiran. Mislim da je to jedan čin represije i zastrašivanja kako bi se spriječili budući prosvjedi, nije se radilo o nasilju i taj argument je neutemeljen. Prosvjed mora biti bučan, kako bi se inače prosvjedovalo? Sretna sam što su studenti digli glas, kao i neki nastavnici. Malobrojni, doduše. Svi koji smo reagirali, tražimo da se suspenzije povuku, bez da to uopće dolazi do Stegovnog suda", kazala je Grgurinović pa objasnila zašto su ti nastavnici malobrojni: