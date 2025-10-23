"ONI SU POKRETAČI PROMJENA"
Studenti FFZG-a prosvjedovali u znak podrške suspendiranim kolegama: "To je čin zastrašivanja"
Studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu (FFZG) održali su danas mirni prosvjed u znak podrške troje suspendiranih kolega.
Naime, onemogućeno im je pohađanje ispunjavanje obaveza na fakultetu zbog, kako je obrazloženo, "osnovane sumnje na nasilno ponašanje tijekom sjednice Fakultetskog vijeća". Na sjednicu su, podsjetimo, došli s bubnjevima prosvjedujući zbog uvođenja plaćanja određenih naknada.
Dekan Domagoj Tončinić, koji je slučaj troje suspendiranih studenata predao akademskom Stegovnom sudu, nije se još izjašnjavao o slučaju u javnosti. Ignorirao je više upita koji su mu upućeni.
Također, dok Stegovni sud ne donese odluku o dekanovoj odluci, studenti ne mogu biti primljeni na polaganje ispita, nije im dopušteno izlagati ni predati seminarske radove...
Upravo zato su kolege danas stale na njihovu stranu i na miran način izrazili nezadovoljstvo.
I ne samo oni, bune se i profesori FFZG-a.
Kako doznaje N1, jučer je čitav Odsjek sociologije poslao dopis dekanu ali i svim ostalim kolegama, kojim traže od dekana da povuče svoju odluku o suspenziji. Svoj su zahtjev obrazložili u deset točaka te su argumentima do srži ogolili neargumentiranost odluke dekana koji danima šuti na prozivke studenata.
"Sretna sam što su studenti digli glas"
Docentica Ivona Grgurinović dala je otvorenu podršku studentima i progovorila o cijeloj situaciji našoj Nataši Božić.
"Na ovoj instituciji sam zaposlena gotovo 20 godina i do sada nisam znala ni što piše u stegovnom pravilniku jer nitko nikad od studenata nije bio suspendiran. Mislim da je to jedan čin represije i zastrašivanja kako bi se spriječili budući prosvjedi, nije se radilo o nasilju i taj argument je neutemeljen. Prosvjed mora biti bučan, kako bi se inače prosvjedovalo? Sretna sam što su studenti digli glas, kao i neki nastavnici. Malobrojni, doduše. Svi koji smo reagirali, tražimo da se suspenzije povuku, bez da to uopće dolazi do Stegovnog suda", kazala je Grgurinović pa objasnila zašto su ti nastavnici malobrojni:
"Riječ je o strahovima i apatiji. Mislim da je apatija najveći problem."
Naglasila je da su odnosu između studenata, dekana i Uprave zategnuti već neko vrijeme.
"Znam da je bilo razgovora oko naplate izvan nominalne godine i mislim da je ovaj mirni prosvjed bio kulminacija jednog dužeg procesa sukoba Uprave sa studentima."
Napomenula je da su studenti najmanje zaštićeni i da je ponosna na njih zbog toga što se bore za svoja prava. Komentirala je i navode da je profesore boljela glava od bubnjanja i zviždanja.
"Malo mi je to duhovito. Ako je nekoga boljela glava, mogao je izaći. Prosvjed mora biti bučan, to je poanta. Studenti su pokretači promjena i mi smo tu zbog njih, a ne obrnuto."
Što ako bude daljnjih suspenzija?
"U tom slučaju će biti i daljnjih prosvjeda. Nadam se da ih neće biti i da će ove biti povučene", zaključila je Grgurinović.
U 18:30 održava se okrugli stol na ovu temu u prostorijama FFZG-a (dvorana D7) i otvoren je za javnost.
