Chef slavnog restorana dao ostavku nakon šokantnih optužbi za fizičko zlostavljanje zaposlenika

Kako javlja The Guardian, Redzepi se posljednjih dana suočavao s prosvjedima u Los Angelesu, uoči četveromjesečnog gostovanja restorana koje je započelo ovog tjedna. Njegova ostavka uslijedila je nakon članka New York Timesa koji je iznio ozbiljne optužbe za fizičko i psihološko zlostavljanje zaposlenika. Prema navodima, chef je navodno udarao zaposlenike u lice, bockao ih kuhinjskim alatima i gurao o zidove.