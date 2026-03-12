Chef slavnog restorana dao ostavku nakon šokantnih optužbi za fizičko zlostavljanje zaposlenika

René Redzepi, glavni chef i suosnivač slavnog restorana Noma u Kopenhagenu, objavio je u srijedu da se povlači iz restorana nakon optužbi da je fizički zlostavljao članove osoblja
Kako javlja The Guardian, Redzepi se posljednjih dana suočavao s prosvjedima u Los Angelesu, uoči četveromjesečnog gostovanja restorana koje je započelo ovog tjedna. Njegova ostavka uslijedila je nakon članka New York Timesa koji je iznio ozbiljne optužbe za fizičko i psihološko zlostavljanje zaposlenika. Prema navodima, chef je navodno udarao zaposlenike u lice, bockao ih kuhinjskim alatima i gurao o zidove.
"Odlučio sam se povući i dopustiti našim izvanrednim liderima da restoran povedu u sljedeće poglavlje", napisao je Redzepi u objavi na Instagramu.
Redzepi: Prošlost ne mogu ispraviti
Dodao je da su posljednji tjedni potaknuli važne rasprave o restoranu, industriji i njegovom prijašnjem načinu vođenja.
"Radio sam na tome da postanem bolji vođa, a Noma je tijekom godina napravila velike iskorake u promjeni kulture rada. Svjestan sam da te promjene ne mogu ispraviti prošlost. Isprika nije dovoljna – preuzimam odgovornost za svoje postupke", poručio je.
Objavio jer i da napušta upravni odbor organizacije Mad, neprofitne inicijative za prehrambenu industriju koju je osnovao 2011. godine, a objavio je i video u kojem se ispričava zaposlenicima i potvrđuje svoj odlazak.
Istraga New York Timesa o zastrašivanju i ponižavanju
Njegova odluka dolazi nakon što su American Express i tvrtka Blackbird prekinuli suradnju s Nomom uoči losanđeleskog gostovanja.
Istraga New York Timesa temeljila se na intervjuima s 35 bivših zaposlenika, koji su opisali "obrazac fizičkog kažnjavanja" i dugotrajne posljedice psihološkog zlostavljanja, uključujući zastrašivanje, posramljivanje zbog izgleda i javno ponižavanje.
Navodi se i da je Redzepi prijetio zaposlenicima crnom listom u industriji, deportacijom njihovih obitelji ili gubitkom poslova članova obitelji.
Unatoč skandalu, gostovanje Nome u Los Angelesu – gdje karta za večeru stoji 1.500 dolara – rasprodano je za svega tri minute, izvijestio je portal Eater.
