CIA nakon 60 godina prestaje s objavljivanjem Svjetske knjige činjenica

SAUL LOEB / AFP

CIA, američka obavještajna agencija, u srijedu je najavila da prestaje s objavljivanjem svoje publikacije "Svjetska knjiga činjenica", vrlo popularnog referentnog djela koje se godišnje objavljivalo više od 60 godina.

Podijeli

Oglas

"Jedna od najdugovječnijih obavještajnih publikacija i simbol CIA-e, World Factbook, prestala je s objavljivanjem", priopćila je agencija na svojoj web stranici.

"Ovaj vodič dugo je služio obavještajnoj zajednici i široj javnosti kao jedinstven i nezamjenjiv izvor osnovnih informacija o zemljama i zajednicama diljem svijeta", napomenula je agencija, ne objasnivši razlog svoje odluke.

Direktor CIA-e John Ratcliffe nedavno je najavio namjeru da ukine programe koji ne doprinose temeljnim misijama agencije.

Izvorna publikacija, tada još povjerljive prirode i pod nazivom "Osnovna nacionalna obavještajna knjiga činjenica", pokrenuta je 1962. godine. Prva inačica za javnost pojavila se 1971. godine.

Popularna među novinarima, istraživačima i studentima, knjiga je nudila detaljan pregled država, njihovih gospodarstava, oružanih snaga, resursa i društava.

Deset godina kasnije preimenovana je u "Svjetsku knjigu činjenica". Godine 1997. prešla je u digitalni format i postala dostupna svjetskoj publici na web stranici CIA.gov, gdje je godišnje primala milijune pregleda.