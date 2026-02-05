CIA nakon 60 godina prestaje s objavljivanjem Svjetske knjige činjenica

CIA, američka obavještajna agencija, u srijedu je najavila da prestaje s objavljivanjem svoje publikacije "Svjetska knjiga činjenica", vrlo popularnog referentnog djela koje se godišnje objavljivalo više od 60 godina.
"Jedna od najdugovječnijih obavještajnih publikacija i simbol CIA-e, World Factbook, prestala je s objavljivanjem", priopćila je agencija na svojoj web stranici.
"Ovaj vodič dugo je služio obavještajnoj zajednici i široj javnosti kao jedinstven i nezamjenjiv izvor osnovnih informacija o zemljama i zajednicama diljem svijeta", napomenula je agencija, ne objasnivši razlog svoje odluke.
Direktor CIA-e John Ratcliffe nedavno je najavio namjeru da ukine programe koji ne doprinose temeljnim misijama agencije.
Izvorna publikacija, tada još povjerljive prirode i pod nazivom "Osnovna nacionalna obavještajna knjiga činjenica", pokrenuta je 1962. godine. Prva inačica za javnost pojavila se 1971. godine.
Popularna među novinarima, istraživačima i studentima, knjiga je nudila detaljan pregled država, njihovih gospodarstava, oružanih snaga, resursa i društava.
Deset godina kasnije preimenovana je u "Svjetsku knjigu činjenica". Godine 1997. prešla je u digitalni format i postala dostupna svjetskoj publici na web stranici CIA.gov, gdje je godišnje primala milijune pregleda.
