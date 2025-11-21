Paul Goble o ukrajini
Bivši analitičar CIA-e: Trumpov mirovni plan počiva na fatalnoj pogrešnoj procjeni
U razgovoru za Kyiv Post, Paul Goble, bivši posebni savjetnik State Departmenta i analitičar CIA-e, upozorava da “predloženo rješenje nije rješenje” te da bi moglo razoriti odnose SAD-a i Ukrajine.
Objava najnovijeg nacrta Trumpove administracije za rješavanje rata u Ukrajini eksplodirala je u Washingtonu i Kijevu poput političke eksplozivne naprave. No prema mišljenju iskusnog obavještajnog analitičara Paula Goblea, prijedlog je u svojoj srži neprovediv, piše Kyiv Post.
Bivši posebni savjetnik State Departmenta i analitičar CIA-e tvrdi da dokumenti koji kruže – koje opisuje kao “jednostrane” ustupke Moskvi – počivaju na fatalnoj pogrešnoj procjeni: uvjerenju da zaustavljanje borbi znači i rješavanje sukoba.
U intervjuu u četvrtak, Goble je iznio žestoku kritiku, tvrdeći da inicijativa izgleda više kao politička predstava predsjednika Donalda Trumpa osmišljena kako bi pokazala naklonost prema njegovu ruskom kolegi Vladimiru Putinu, ne kao ozbiljan pokušaj postizanja trajnog mira.
Stvarni cilj: naklonost i domaća politička računica
Goble kaže da motivacija američke administracije izgleda kao spoj osobnih i domaćih političkih interesa. Prvo, smatra da se “Trump pokušava pokazati koliko je spreman biti popustljiv prema Putinu”.
Istodobno, tvrdi Goble, američki predsjednik možda računa na to da će republikanci u Kongresu blokirati dogovor ako postane politički toksičan.
“Ako bude morao odustati, može reći: ‘Pa, pokušao sam, ali znate, imamo i domaće političke stvari’”, rekao je Goble.
Dublji politički interes, prema njegovu mišljenju, uključuje Trumpove dugogodišnje poslovne ambicije. “Zaista mislim… Trump vjeruje da, ako samo uspije postići da prestanu borbe, sve će biti riješeno, a onda će moći razvijati svoje ekonomske interese u Ruskoj Federaciji,” rekao je.
Goble dodaje da Trump izgleda uvjeren da “ako zaustaviš borbe, time rješavaš problem” – uvjerenje koje naziva dubokom pogreškom.
Na terenu: plan osuđen na propast
Goble tvrdi da će prvi i najjači otpor doći iz Kijeva, koji po njegovu mišljenju neće prihvatiti nacrt ni u kojem obliku. Prijedlozi koji kruže, kaže, previše su velikodušni prema Kremlju.
“Ne vidim način da bi Ukrajinci mogli prihvatiti išta slično planovima koji su procurili. Oni su jednostrani, predstavljaju ustupke Rusima, i mislim da će naići na golemi otpor,” upozorava.
Za Ukrajince koji su gledali kako im ljudi bivaju “ubijani, masovno” i kako im je imovina “uništena”, Goble kaže da je politički nemoguće pristati na takve uvjete.
“Ne mislim da će Ukrajinci blagonaklono gledati na ikoga tko kaže da, kako bi se ovaj rat završio, zapravo morate učiniti ono što Rusi žele,” rekao je.
Dodao je otvoreno: “Jednostavno ne vjerujem da će to ići tim putem.”
Ključna pogreška, tvrdi Goble, jest pretpostavka da se može postići uredan dogovor “koji će Kijev prihvatiti, koji će ukrajinski narod prihvatiti i da ćemo tako dobiti mir u naše vrijeme”.
Dolazi obračun: rizik za američko-ukrajinske odnose
Neuspjeh plana, upozorava Goble, ne bi samo zaustavio diplomaciju – ozbiljno bi narušio odnos Amerike s jednim od njezinih najvažnijih europskih saveznika.
Ako Washington pokuša pritiskati Kijev da Rusiji da ustupke iz nacrta, predviđa duboko nezadovoljstvo u Ukrajini.
“To će neke Ukrajince okrenuti protiv Sjedinjenih Država,” rekao je.
U tom scenariju, SAD – glavni vojni i politički podupiratelj Ukrajine – bio bi okrivljen zajedno s Kremljom zato što inzistira da Kijev prihvati teritorijalne i političke gubitke.
“SAD će biti okrivljen što je prihvatio ono što Rusi žele… A onda će u očima nekih Ukrajinaca SAD biti kriv gotovo jednako kao i Rusi,” rekao je Goble.
Rezultat, tvrdi, bila bi “vrlo zastrašujuća situacija” u kojoj Washington uspije otuđiti Kijev, a da ne postigne nikakav stvarni mir — ishod koji vidi kao politički fijasko u obje zemlje.
Prema Gobleu, “predloženo rješenje nije rješenje”.
