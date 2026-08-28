Costa idući tjedan stiže u Zagreb, jedna tema bit će u središtu razgovora s premijerom

Europska komisija je u srpnju prošle godine predložila novi Višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje od 2028. do 2034. u visini od dva bilijuna eura. U taj iznos uključena su i sredstva za vraćanje kredita koje je Unija podigla za oporavak od pandemije. Bez sredstava za otplatu duga proračun prema prijedlogu Komisije iznosi 1.816 bilijuna eura.

Iznos od dva bilijuna eura čini 1,27 posto bruto nacionalnog dohotka (BND). Sadašnji VFO iznosi 1,13 posto BND-a, ali kada se oduzmu sredstva za otplatu kredita podignutih za oporavak od pandemije, onda je preostali iznos jednak 1,15 posto BND-a, što je vrlo skromno povećanje u odnosu na sadašnji VFO.

Costa se u okviru pregovora o VFO-u želi usredotočiti na tri stvari, koje su međusobno povezane - ukupnu veličinu proračuna, veličinu nacionalnih doprinosa i vlastite proračunske prihode.