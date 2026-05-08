Danski časnik otpušten nakon 43 godine u vojsci – zato što mu je supruga Ruskinja
Nakon 43 godine vjerne službe u vojsci Frederik Hansen doživio je veliko iznenađenje 3. listopada prošle godine.
Toga dana rečeno mu je da više ne može dobiti sigurnosno odobrenje danske Vojne obavještajne službe (FE). Nakon toga bezuspješno se žalio FE-u i Ministarstvu obrane, a u veljači je dobio otkaz. Piše to TV 2, a prenosi danski DR.
Frederik Hansen inače je neprekidno imao sigurnosno odobrenje danske Vojne obavještajne službe još od 1982. godine.
"To je za mene bilo veliko iznenađenje – doista veliko iznenađenje. Ali za moju suprugu bilo je još veće", rekao je Frederik Hansen za emisiju P1 Morgen.
Razlog je taj što njegova supruga, danska državljanka ruskog podrijetla, ima obitelj u Rusiji, točnije sestru i majku. FE smatra da to predstavlja sigurnosni rizik, dok Frederik Hansen to naziva „čistom diskriminacijom”.
"Nemaju ništa protiv mene. Čist sam kao suza", kaže.
Kada ste se zaljubili u Ruskinju i oženili njome, jeste li ikada pomislili da bi to moglo postati problem za vaš posao i sigurnosno odobrenje, pitali su ga.
"Jesam, to sam rekao obavještajnoj službi još 2011., kada smo se vjenčali. Od tada su mi tri puta obnovili sigurnosno odobrenje, odnosno 2014., 2018. i 2022. godine, pa sam mislio: dobro, očito mogu živjeti s tim", kaže Frederik Hansen.
Ne pridaje važnost hipotetskom riziku
Frederik Hansen je kapetan u kopnenoj vojsci i pet je puta bio raspoređen u ratne zone, radio je kao sigurnosni časnik u NATO-ovu sjedištu na Kosovu te kao vojni savjetnik u Afganistanu.
Dobio je i nekoliko medalja za „vjernu službu u vojsci”. Posljednju – zlatni hrastov list za uzornu službu – primio je mjesec dana prije nego što je izgubio sigurnosno odobrenje.
No pojavila se „značajna i ozbiljna prijetnja špijunaže i aktivnosti utjecaja” stranih obavještajnih službi, napisao je FE u prepisci s Frederikom Hansenom.
FE također navodi da nema razloga dovoditi u pitanje Hansenovu dugogodišnju službu danskoj vojsci – niti imaju bilo kakve sumnje prema njegovoj supruzi.
Frederik Hansen nema mnogo razumijevanja za način na koji je slučaj vođen:
"Nije bilo nikakvog konkretnog ni individualnog postupanja. Oni (FE, op. a.) me ni u jednom trenutku nisu pozvali na razgovor, a ljudi koji mi pišu uopće ne znaju tko sam. Nikada ih nisam upoznao, kaže Hansen.
Također ne pridaje važnost hipotetskom riziku.
"To je kao da polažete vozački ispit i prođete ga s odličnim rezultatom, ali vam ispitivač kaže: Možda ćete u budućnosti prekoračiti brzinu, pa vam zato neću dati vozačku dozvolu", kaže Hansen.
Odvjetnik: „Nema ničega spornog”
Frederik Hansen nije jedini koji je izgubio posao zbog obiteljskih veza s Rusijom.
TV 2 opisuje i kako su još dvoje zaposlenika izgubili posao u vojsci iz sličnih razloga, zbog čega je Hansen angažirao odvjetnika Madsa Pramminga.
Odvjetnik je sada u ime troje bivših zaposlenika poslao zahtjev za odštetu Ministarstvu obrane zbog kršenja ljudskih prava. Mads Pramming iskusan je u takvim slučajevima jer je više puta zastupao građane u sporovima protiv države.
"Ne postoje nikakve sumnjive poruke, putovanja ni bilo što slično. Nema ničega spornog, a to priznaje i obavještajna služba."
"No zbog hipotetskog rizika da bi moglo doći do nekakvog utjecaja preko dalekog člana obitelji, tvrdi se da postoji sigurnosni rizik", rekao je Mads Pramming za P1 Morgen.
