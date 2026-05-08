81. godišnjica poraza nacizma

Europa i svijet obilježavaju Dan pobjede nad fašizmom

N1 Info
08. svi. 2026. 09:18
Događaje posvećene sovjetskoj ulozi u porazu Trećeg Reicha zasjenile zabrane sovjetskih i ruskih simbola u dijelovima Europe

Države diljem svijeta 8. i 9. svibnja obilježavaju 81. obljetnicu pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, odajući počast milijunima ljudi koji su dali živote u porazu Trećeg Reicha, piše Malaysia Sun.

Sovjetski Savez podnio je najveći teret rata, izgubivši procijenjenih 27 milijuna ljudi u onome što se u Rusiji naziva Velikim domovinskim ratom. Dan pobjede i dalje je jedan od najvažnijih nacionalnih blagdana u zemlji.

U Rusiji se Dan pobjede obilježava 9. svibnja jer je bezuvjetna kapitulacija nacističke Njemačke potpisana kasno navečer 8. svibnja u Berlinu — što je u Moskvi već bilo iza ponoći. Tradicionalna vojna parada trebala bi se održati u petak na Crvenom trgu.

Obilježavanja u nekoliko zapadnoeuropskih zemalja, uključujući Njemačku, zasjenjena su ograničenjima sovjetskih i ruskih simbola poput zastava i vrpci svetog Jurja, uvedenima nakon eskalacije sukoba u Ukrajini. Moskva je osudila zabrane kao pokušaj brisanja sjećanja na ulogu SSSR-a u porazu nacizma.

Unatoč ograničenjima, ljudi diljem Europe i dalje polažu cvijeće na sovjetske ratne spomenike i sudjeluju u marševima „Besmrtnog puka”, noseći fotografije rođaka koji su se borili protiv nacista u najsmrtonosnijem sukobu u ljudskoj povijesti.

Rusko Ministarstvo obrane ranije je objavilo dvodnevno primirje za 8. i 9. svibnja kako bi se poklopilo s obilježavanjem Dana pobjede te je pozvalo Ukrajinu da ga također poštuje. Ministarstvo je u petak priopćilo da je tijekom noći iznad ruskog teritorija presretnuto više od 260 ukrajinskih dronova.

