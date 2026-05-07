Rusija proglasila primirje u povodu proslave Dana pobjede

Rusko ministarstvo obrane je objavilo prekid vatre s Ukrajinom od ponoći 8. svibnja do 10. svibnja u povodu obljetnice poraza nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu.
"Tijekom proslave 81. obljetnice Dana pobjede, od ponoći 8. svibnja do 10. svibnja, ruska strana proglašava prekid vatre", priopćilo je ministarstvo na Telegramu.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da ruski ograničeni prekid vatre razotkriva "čudnu i neadekvatnu" logiku njezinih čelnika.
"Žele dopuštenje Ukrajine da održe svoju paradu, da jednom godišnje sigurno izađu na trg na sat vremena, a zatim nastave ubijati, ubijati naše ljude i voditi rat", rekao je Zelenski.
"Rusi već govore o napadima nakon 9. svibnja. Čudna i svakako neadekvatna logika ruskog vodstva", dodao je.
Zelenskij je također rekao da Sjedinjene Države mogu najbolje održati mir u Europi, kao što su to činile tijekom Drugog svjetskog rata, pokazujući "pravedan i snažan stav protiv agresora".
Ukrajinski predsjednik kazao je ranije u četvrtak da se Rusija i dalje oglušuje na prekid vatre koji je predložila Ukrajina počevši od 6. svibnja.
