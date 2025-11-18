Danski socijaldemokrati na putu da izgube Kopenhagen prvi puta u izbornoj povijesti

Danski birači, njih 4,7 milijuna, u utorak biraju svoje općinske i regionalne vijećnike, nakon kampanje koju su obilježili kibernetički napadi na web stranice institucija i političkih stranaka, za koje su odgovornost preuzeli proruski hakeri.
Izbori, kojima dominiraju lokalna pitanja (promet, obrazovanje i stariji građani), mogli bi rezultirati značajnim udarcem za vladajuću Socijaldemokratsku stranku premijerke Mette Frederiksen, koja trenutačno kontrolira 44 od 98 danskih općina.
U Danskoj se čak 75% javne potrošnje usmjerava kroz lokalne i regionalne vlasti.
U glavnom gradu Danske, kojim upravljaju socijaldemokrati još od prvih općinskih izbora 1938., stranka je u problemu. U anketama javnog mnijenja uživa tek oko 11% podrške. I 2021. godine stranka je osigurala gradonačelnika zahvaljujući teškim pregovorima sa svojim lijevim saveznicima, nakon što je bila druga na izborima.
„Za socijaldemokrate, vrlo, vrlo je važno, vrlo simbolično biti u stanju reći: 'Vodim glavni grad'“, objasnio je Kasper Møller Hansen, profesor političkih znanosti na Sveučilištu u Kopenhagenu na konferenciji za novinare.
Ove godine i Jedinstvena lista (ljevičarska stranka, trenutačno najveća politička snaga) i Socijalistička narodna stranka izrazile su spremnost da vode glavni grad. U anketi koju je 4. studenog objavila televizija TV2 pripisuje im se 24,7% i 21,7% podrške.
Izbori se održavaju nakon kibernetičkih napada usmjerenih na web stranice institucija i političkih stranaka, za koje je odgovornost preuzela proruska hakerska skupina NoName057(16).
„Distribuirani napadi uskraćivanjem usluge (DDoS) dio su situacije“, procijenila je danska Agencija za civilnu zaštitu u izjavi, naglašavajući da su obavještajne službe predvidjele njihov ponovni porast oko izbora. Takvi napadi izazivaju preopterećenje web stranica masovnim zahtjevima za pristup.
Lokalna pitanja dominirala su kampanjom, kaže Møller Hansen, navodeći teme „školstva, zdravstvenog sustava i podrške starijim osobama“.
„Pitanje prijevoza također je važno“, kaže profesor, posebno u Kopenhagenu, gdje se kandidati ne slažu oko broja parkirnih mjesta u gradu u kojem, ironično, ima više bicikala nego automobila.
Oko 10.000 ljudi kandidira se na općinskim ili regionalnim izborima. Biračka mjesta otvorena su u 8 i zatvaraju se u 20 sati. U 2021. godini izlaznost birača bila je 67,2%, što je bio drugi uzastopni pad izlaznosti.
