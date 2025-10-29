Šefovi diplomacija Hrvatske i Danske pozdravili su u srijedu u Zagrebu otvaranje Rijeka Gatewaya, naglasivši kako taj kontejnerski terminal otvoren ranije tijekom dana ima "golemi potencijal" i iznimno je važan ne samo za Zagreb i Kopenhagen nego i za čitavu Europu i njezinu otpornost.
Oglas
Rijeka Gateway svečano je otvoren u srijedu, a terminal je zajedničko ulaganje od 380 milijuna eura APM Terminalsa (danski Maersk Group) i hrvatske ENNA grupe.
"Rijeka Gateway je od velike važnosti za Hrvatsku, Dansku i Europu", rekao je na konferenciji za novinare Gordan Grlić Radman nakon sastanka s Lars Lokkeom Rasmussenom, izrazivši zadovoljstvo što je taj projekt uspješno završen upravo u vrijeme danskog predsjedanja EU-om.
Danski ministar, koji se ranije u Rijeci sastao i s premijerom Andrejom Plenkovićem, rekao je da novi terminal ima "golemi potencijal" za regiju, ali i za cijelu Europu, gdje povećava njezinu otpornost ulaganjima u kritičnu infrastrukturu. Opisao je projekt "fantastičnim" i naglasio da će imati veliki utjecaj na ekonomski rast.
Jednim od najvažnijih logističkih i infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj zemlja postaje energetski 'hub', naglasio je Grlić Radman dok je danski ministar rekao da je Rijeka Gateway dokaz "snažne suradnje" dviju zemlja.
Hrvatski i danski ministar razgovarali su i o hibridnim napadima dronovima u Danskoj, ratu u Ukrajini i ulaganjima u obranu, energetskoj politici i potrebi da Europa bude u potpunosti lišena ruskih energenata te o proširenju EU-a na zemlje zapadnog Balkana.
"Izrazio sam hrvatsku potporu i solidarnost Danskoj zbog hibridnih napada", rekao je Grlić Radman, govoreći o incidentima s dronovima iznad danskih zračnih luka.
Danski je ministar pohvalio Hrvatsku koja stoji uz Ukrajinu od samog početka, dok je njegov hrvatski kolega, referirajući se na mirovne pokušaje američkog predsjednika Donalda Trumpa, ponovio kako nema mira bez Ukrajine za stolom, te da se mora raditi o pravednom miru bez teritorijalnih ustupaka.
Oba su ministra kazala da podupiru proširenje EU-a na zemlje zapadnog Balkana, ali na temelju ispunjenih uvjeta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas