Danski ministar, koji se ranije u Rijeci sastao i s premijerom Andrejom Plenkovićem, rekao je da novi terminal ima "golemi potencijal" za regiju, ali i za cijelu Europu, gdje povećava njezinu otpornost ulaganjima u kritičnu infrastrukturu. Opisao je projekt "fantastičnim" i naglasio da će imati veliki utjecaj na ekonomski rast.