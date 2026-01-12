Oglas

Dansku premijerku pitali postoji li plan ako SAD pokuša silom preuzeti Grenland: "Nalazimo se u sudbonosnom trenutku"

N1 Info
12. sij. 2026. 11:07
Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen holds a doorstep after the question time at the Parliament at Christiansborg in Copenhagen, on December 9, 2025. (Photo by Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT
Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP

Danska premijerka Mette Frederiksen odbila je izravno odgovoriti na pitanje postoji li plan Danske u slučaju da Sjedinjene Američke Države pokušaju silom preuzeti Grenland. Kako piše Berlingske, Frederiksen je to pitanje dobila tijekom panel-rasprave u Nyborgu, na kojoj su sudjelovali i drugi politički akteri

Uz Mette Frederiksen, u panel-raspravi u Nyborgu sudjelovali su i Martin Lidegaard iz Radikalne ljevice te Mona Juul iz Konzervativne stranke.

Postoji li s danske strane plan u slučaju da Sjedinjene Američke Države pokušaju vojnom silom zauzeti Grenland, pitala je novinarka.

"Mislim da većina Danaca ima i poštovanje i razumijevanje za to da ne mogu sve dijeliti s javnošću, pogotovo ne na ovakvoj pozornici", rekla je Frederiksen, javljaju novine Berlingske.

No postoji li plan?

"Postoje mnoge stvari na koje neću odgovarati", poručila je Mette Frederiksen te dodala:

"O ovome se moramo postaviti na načelnoj razini, a ne ulaziti u konkretne detalje. Nalazimo se na prekretnici i u sudbonosnom trenutku."

Ono što je u pitanju, kako to opisuje Mette Frederiksen, veće je nego što se na prvi pogled čini.

"Ako ono što doživljavamo s američke strane znači da se stvarno okreće leđa zapadnom savezu, da se prijetnjama savezniku okreće leđa našem NATO-partnerstvu - što dosad nismo vidjeli - tada se sve dovodi u pitanje“, kazala je.

Danska Donald Trump Grenland Mette Frederiksen NATO SAD

