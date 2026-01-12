Danska premijerka Mette Frederiksen odbila je izravno odgovoriti na pitanje postoji li plan Danske u slučaju da Sjedinjene Američke Države pokušaju silom preuzeti Grenland. Kako piše Berlingske, Frederiksen je to pitanje dobila tijekom panel-rasprave u Nyborgu, na kojoj su sudjelovali i drugi politički akteri
Uz Mette Frederiksen, u panel-raspravi u Nyborgu sudjelovali su i Martin Lidegaard iz Radikalne ljevice te Mona Juul iz Konzervativne stranke.
Postoji li s danske strane plan u slučaju da Sjedinjene Američke Države pokušaju vojnom silom zauzeti Grenland, pitala je novinarka.
"Mislim da većina Danaca ima i poštovanje i razumijevanje za to da ne mogu sve dijeliti s javnošću, pogotovo ne na ovakvoj pozornici", rekla je Frederiksen, javljaju novine Berlingske.
No postoji li plan?
"Postoje mnoge stvari na koje neću odgovarati", poručila je Mette Frederiksen te dodala:
"O ovome se moramo postaviti na načelnoj razini, a ne ulaziti u konkretne detalje. Nalazimo se na prekretnici i u sudbonosnom trenutku."
Ono što je u pitanju, kako to opisuje Mette Frederiksen, veće je nego što se na prvi pogled čini.
"Ako ono što doživljavamo s američke strane znači da se stvarno okreće leđa zapadnom savezu, da se prijetnjama savezniku okreće leđa našem NATO-partnerstvu - što dosad nismo vidjeli - tada se sve dovodi u pitanje“, kazala je.
