„Sve prestaje“ ako SAD anektira arktički otok, poručila je Mette Frederiksen.
Ako američki predsjednik Donald Trump napadne Grenland, to bi značilo kraj NATO-a, upozorila je čelnica Danske, prenosi Politico.
Trump, koji je prošlog tjedna pojačao prijetnje preuzimanjem tog samoupravnog danskog teritorija na Arktiku, treba se shvatiti „ozbiljno kada kaže da želi Grenland“, izjavila je danska premijerka Mette Frederiksen u intervjuu za televiziju TV2.
„Ali također želim jasno reći da, ako SAD odluči vojno napasti drugu članicu NATO-a, tada sve prestaje — uključujući NATO, a time i sigurnosni poredak koji je uspostavljen nakon završetka Drugog svjetskog rata“, dodala je Frederiksen.
Trump već dugo zagovara ideju da se taj mineralima bogat otok, koji je u velikoj mjeri autonoman, ali je dio Danske i samim time pripada NATO savezu, priključi Sjedinjenim Američkim Državama. Taj je potez nazvao strateškom nužnošću te nije isključio mogućnost uporabe sile ili gospodarskog pritiska.
„Trebamo Grenland zbog nacionalne sigurnosti“, rekao je novinarima u nedjelju u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One.
„Grenlandom ćemo se pozabaviti za otprilike dva mjeseca. Razgovarajmo o Grenlandu za 20 dana“, dodao je, ne iznoseći dodatne pojedinosti o tome što bi se tada moglo dogoditi.
Trumpove najnovije izjave uslijedile su nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele napade na Venezuelu i uhitile njezina čelnika Nicolása Madura.
Ta dramatična operacija potaknula je strahove u Europi da bi Washington mogao biti ohrabren na sljedeći korak — aneksiju Grenlanda. Čelnici nordijskih zemalja, kao i Ujedinjene Kraljevine, izrazili su potporu Kopenhagenu i pravu Grenlanda na samoodređenje.
