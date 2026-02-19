GLOBALNE NAPETOSTI
Denis Avdagić o mogućem napadu SAD-a na Iran: Trump ima strpljenja samo prema Rusiji i Putinu
Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je potencijalni napad Sjedinjenih Američkih Država na Iran.
"Tako nešto bi bilo teško za očekivati prije samo nekoliko godina. No, već je napad na Iran izveden prošle godine na nuklearna postrojenja. Dakle, mi znamo ta spremnost postoji. Ono je bila ograničena operacija i kakva bi bila sljedeća, veliko je pitanje. Ako se ide na uništavanje nuklearnog i raketnog potencijala, to bi vjerojatno trajalo tjednima i izazvalo bi veliki kaos diljem Bliskog istoka", kazao je Avdagić pa nastavio:
"Ono što dosad znamo, ako će američki predsjednik Donald Trump dobiti što je zacrtano, stvar će biti maknuta s dnevnog reda. Primjer je Panama. O njoj više ništa ne slušamo, a u počecima je bila tema. Jer, tamo se dobilo što se željelo. Ovdje je na dnevnom redu nuklearni program i njegovo zaustavljanje. Ako nije pitanje ostanka režima na pregovaračkom meniju, to bi se moglo dogoditi."
Naglasio je da Iran ima volje pregovarati, prvenstveno jer je oslabljen na međunarodnom i unutarnjem planu.
Problematične varijable
"Trump nema previše strpljenja, osim u slučaju Rusije i Vladimira Putina. Prema svima postupa drugačije, a Iran je u toj kategoriji zemalja koje promatra bez strpljenja. Vidimo to po prisutnosti ratnih brodova u blizini Irana."
Velika tema je i slanje povjerenice za Mediteran Dubravke Šuice na prvi formalni sastanak Odbora za mir u Washingtonu. Mnogi to kritiziraju, u prvom redu Francuska.
"Čut ćemo ih, u prvom redu, od zemalja koje ne sudjeluju na tom sastanku. Hrvatska i Italija će biti zemlje promatrači. Ne i članice, ali će tamo sudjelovati u jednakom svojstvu kao Šuica. To nije problematično, promatrački status je druga priča od samog sudjelovanja i mislim da nije loše otići tamo", zaključio je Denis Avdagić.
