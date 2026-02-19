Denis Avdagić o mogućem napadu SAD-a na Iran: Trump ima strpljenja samo prema Rusiji i Putinu

"Tako nešto bi bilo teško za očekivati prije samo nekoliko godina. No, već je napad na Iran izveden prošle godine na nuklearna postrojenja. Dakle, mi znamo ta spremnost postoji. Ono je bila ograničena operacija i kakva bi bila sljedeća, veliko je pitanje. Ako se ide na uništavanje nuklearnog i raketnog potencijala, to bi vjerojatno trajalo tjednima i izazvalo bi veliki kaos diljem Bliskog istoka", kazao je Avdagić pa nastavio: