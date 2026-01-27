Detalji stravične nesreće: Poslovni avion se prevrnuo i zapalio pri polijetanju, svi putnici poginuli

Zračna luka je u ponedjeljak poslijepodne priopćila da je prema popisu putnika u zrakoplovu bilo šest osoba i da su svi poginuli. Ranije tog dana, Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) objavila je da je sedam osoba poginulo, a jedna ozlijeđena, ali je upozorila da su ti podaci podložni promjenama te da se oslanja na lokalne vlasti.