TRAGEDIJA U SAD-u
Detalji stravične nesreće: Poslovni avion se prevrnuo i zapalio pri polijetanju, svi putnici poginuli
Šest osoba poginulo je kada se poslovni zrakoplov srušio tijekom polijetanja dok se u nedjelju navečer nad Maineom približavala snježna oluja i vidljivost se pogoršavala.
Zrakoplov Bombardier Challenger 600 prevrnuo se i zapalio tijekom polijetanja na Međunarodnoj zračnoj luci Bangor oko 19:45 sati u nedjelju navečer, u trenutku kada je golema zimska oluja zahvaćala to područje, prenosi AP.
Audio snimka komunikacije kontrole letenja, objavljena na stranici www.LiveATC.net, uključuje izjavu: „Zrakoplov je okrenut naopako. Imamo putnički zrakoplov okrenut naopako“, oko 45 sekundi nakon što je zrakoplov dobio dopuštenje za polijetanje. Prvi hitni službenici stigli su za manje od minute, rekao je direktor zračne luke Jose Saavedra.
Stručnjaci navode da će vremenski uvjeti i pitanja o tome je li se led nakupljao na krilima te spriječio zrakoplov da poleti — kao što se barem dvaput ranije dogodilo s tim modelom — vjerojatno biti u središtu početne istrage Nacionalnog odbora za sigurnost prometa (NTSB). Međutim, agencija će razmotriti sve moguće čimbenike.
„Možete biti sigurni da će NTSB vrlo pomno proučiti ovaj slučaj“, rekao je John Cox, izvršni direktor tvrtke Safety Operating Systems.
Zračna luka je u ponedjeljak poslijepodne priopćila da je prema popisu putnika u zrakoplovu bilo šest osoba i da su svi poginuli. Ranije tog dana, Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) objavila je da je sedam osoba poginulo, a jedna ozlijeđena, ali je upozorila da su ti podaci podložni promjenama te da se oslanja na lokalne vlasti.
Snijeg je u drugim dijelovima područja u to vrijeme padao obilno, ali u Bangoru je tek počinjao. Ostali zrakoplovi uspješno su polijetali. Međutim, oko pola sata prije nesreće, pilot zrakoplova Allegiant koji je trebao letjeti za Floridu javio je kontroli leta da prekida polijetanje.
„Prvo, naša tekućina za odleđivanje nije djelovala i drugo, mislim da vidljivost nije dovoljno dobra da bismo krenuli, pa ćemo se morati vratiti do izlaza“, rekao je pilot Allegianta putem radija. Kontrolor mu je odgovorio da se upravo spremao upozoriti ga da je vidljivost pala na oko tri četvrtine milje.
Otprilike u isto vrijeme, pilot Bombardiera je dotaksirao do prostora za odleđivanje i putem radija zatražio tretman krila i repa zrakoplova, prema snimci objavljenoj na LiveATC.net. Zrakoplov je ostao na mjestu za odleđivanje oko 20 minuta prije nego što je krenuo prema pisti.
Identiteti žrtava još nisu objavljeni
Identiteti osoba koje su bile u zrakoplovu neće biti javno objavljeni dok se službeno ne potvrde, rekli su dužnosnici.
Zrakoplov je bio registriran na korporaciju koja dijeli istu adresu u Houstonu kao odvjetnička tvrtka za osobne ozljede Arnold and Itkin Trial Lawyers, a jedan od osnivača te odvjetničke kuće naveden je kao registrirani zastupnik tvrtke koja posjeduje zrakoplov.
Međunarodna zračna luka Bangor, smještena oko 200 milja (320 kilometara) sjeverno od Bostona, jedna je od američkih zračnih luka najbližih Europi i često se koristi za dopunu goriva privatnih zrakoplova koji lete preko Atlantika. Bombardier je bio na putu za Francusku kada se srušio.
Zračna luka zatvorena je nakon nesreće i ostat će zatvorena najmanje do srijede kako bi istražitelji FAA-a i NTSB-a mogli pregledati i ukloniti olupinu.
Preliminarno izvješće s osnovnim činjenicama o nesreći očekuje se za otprilike mjesec dana, dok će konačno izvješće vjerojatno biti objavljeno tek za više od godinu dana.
