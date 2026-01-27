FOTO / SAD okovan snijegom i ledom: "Nema struje, vodovi su srušeni, a stabla se doslovno lome"

Također u Teksasu, dvije 16-godišnje djevojke koje su se vozile na sanjkama koje je vukao Jeep udarile su u stablo, pri čemu je jedna poginula, a druga je ostala u kritičnom stanju, prema riječima dužnosnika. A u Arkansasu je 17-godišnji dječak također poginuo nakon što je udario u stablo dok se vozio na sanjkama koje je vukao ATV, rekao je lokalni šerif za podružnicu CNN-a KATV.