FOTO / SAD okovan snijegom i ledom: "Nema struje, vodovi su srušeni, a stabla se doslovno lome"
Chris Dobry izašao je iz svog doma u nedjelju i suočio se s oborenim stablima i debelim ledom koji je prekrivao dalekovode u njegovoj četvrti Greenwood u Mississippiju.
„Ledena oluja u Mississippiju izaziva pustoš“, napisao je Dobry u objavi na Facebooku. „Nema struje, vodovi su oboreni, a stabla se doslovno lome.“
Rekao je CNN-u da bi „mogli proći dani“ prije nego što se električna energija vrati. U međuvremenu koristi svoj plinski kamin za grijanje.
Dobryjevo iskustvo daje uvid u razarajuće posljedice goleme zimske oluje koja je donijela snijeg i led diljem SAD-a, ostavivši iza sebe više od desetak smrtnih slučajeva te, u svom vrhuncu, ostavila više od milijun korisnika bez električne energije usred ledene hladnoće.
Više od 15 slučajeva smrti povezanih s olujom i hladnoćom zabilježeno je u nekoliko saveznih država, uključujući Teksas, Louisianu, Tennessee, Pennsylvaniju i Južnu Karolinu. Neke su pripisane hipotermiji, dok su druge povezane s čišćenjem snijega, kažu dužnosnici. Nekoliko drugih smrti također je pod istragom.
Među stradalima su i tri dječaka osnovnoškolske dobi koji su se utopili u zaleđenom ribnjaku u Bonhamu u Teksasu, blizu granice s Oklahomom. Nije jasno kako su dječaci pali u ribnjak niti kada su umrli. CNNse obratio lokalnim dužnosnicima za detalje.
Također u Teksasu, dvije 16-godišnje djevojke koje su se vozile na sanjkama koje je vukao Jeep udarile su u stablo, pri čemu je jedna poginula, a druga je ostala u kritičnom stanju, prema riječima dužnosnika. A u Arkansasu je 17-godišnji dječak također poginuo nakon što je udario u stablo dok se vozio na sanjkama koje je vukao ATV, rekao je lokalni šerif za podružnicu CNN-a KATV.
Nestanci struje
Led iz oluje izazvao je velike nestanke struje diljem juga SAD-a, osobito u Teksasu, Louisiani, Mississippiju i Tennesseeju.
U međuvremenu, više od 200 milijuna ljudi pod upozorenjima je na hladnoću zbog ledenih temperatura koje će se zadržati danima. Surova hladnoća postavlja nove dnevne rekorde najnižih temperatura u Velikim ravnicama. Očekuje se da će više rekorda pasti na jugu i istoku dok se hladnoća zadrži barem do ovog tjedna.
Najznačajnija oštećenja infrastrukture bila su na području juga, gdje je led učinio ceste skliskima, lomio grane drveća i opterećivao dalekovode. Sjeverni Mississippi i Nashville u Tennesseeju osobito se suočavaju s dugotrajnim razdobljima oporavka zbog broja oborenih stabala i dalekovoda.
Od utorka ujutro, stotine tisuća korisnika električne energije ponovno su dobile struju, prema web-stranici za praćenje PowerOutage.US, što je veliko poboljšanje u odnosu na milijun korisnika koji su u jednom trenutku bili pogođeni nestancima. No više od pola milijuna korisnika i dalje je bilo bez struje, uključujući više od 175.000 u Tennesseeju, više od 140.000 u Mississippiju i nešto manje od 100.000 u Louisiani.
Stabla i dalekovodi koji još uvijek stoje mogli bi se i dalje lomiti u nadolazećim danima pod stalnim opterećenjem samog leda. Pola inča leda – što je zabilježeno u 12 saveznih država tijekom ove oluje – može dodati i do 500 funti težine dalekovodima.
Snažni vjetrovi također mogu gurnuti stabla i dalekovode do točke pucanja. Udari vjetra do 25 milja na sat mogući su u dijelovima jugoistoka u ponedjeljak.
