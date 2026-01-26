Zrakoplov s osam putnika srušio se u SAD-u: Objavljene snimke prije nesreće

Privatni zrakoplov s osam osoba srušio se prilikom polijetanja iz zračne luke Bangor u američkoj saveznoj državi Maine u nedjelju navečer, objavila je Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA).
Opseg ozljeda zasad nije poznat, rekao je za CNN izvor upoznat s incidentom.
Riječ je o poslovnom zrakoplovu Bombardier Challenger 650.
Iz zračne luke Bangor priopćili su za CNN da su hitne službe intervenirale oko 19:45 sati po istočnoameričkom vremenu.
"Prve interventne službe i dalje su na terenu i očekuje se da će na mjestu nesreće raditi još nekoliko sati prije nego što budu dostupne dodatne informacije“, naveli su Grad Bangor i Međunarodna zračna luka Bangor u zajedničkom priopćenju, dodajući da je aktiviran centar za izvanredne situacije.
Zračna luka ostaje zatvorena tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak.
Provest će se istraga
FAA i Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) provest će istragu nesreće, stoji u priopćenju FAA-a.
Nesreća se dogodila u vrijeme snažne snježne oluje koja zahvaća sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država. Temperature u Maineu su znatno ispod ništice, a slab snijeg uzrokuje izrazito slabu vidljivost.
Prema saveznim evidencijama, zrakoplov je registriran na tvrtku s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Houstonu.
Nekoliko minuta prije nesreće, na snimkama komunikacije između kontrole leta i pilota u zračnoj luci Bangor čuju se razgovori o slaboj vidljivosti i postupcima odleđivanja, iako nije odmah jasno tko s kim razgovara.
Snimke je objavio portal LiveATC.net.
Kontrolor je pilotu dao dopuštenje za polijetanje s piste 33.
Gotovo dvije minute kasnije, kontrolor se preko radija oglasio povišenim glasom: „Sav promet na pisti je zaustavljen! Sav promet na pisti je zaustavljen!“
Nedugo potom, drugi kontrolor je rekao: „Zrakoplov je prevrnut. Imamo putnički zrakoplov prevrnut naopako.“
Zračna luka je potom zatvorena, a vozilima hitnih službi dopušten je ulazak na uzletno-sletnu stazu.
Kontrolor je kasnije naveo da su u zrakoplovu bile „tri članice ili člana posade i moguće pet putnika“.
