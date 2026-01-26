Oglas

Provest će se istraga

Zrakoplov s osam putnika srušio se u SAD-u: Objavljene snimke prije nesreće

N1 Info
N1 Info
|
26. sij. 2026. 07:21
SAD
Screenshot/X

Privatni zrakoplov s osam osoba srušio se prilikom polijetanja iz zračne luke Bangor u američkoj saveznoj državi Maine u nedjelju navečer, objavila je Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA).

Opseg ozljeda zasad nije poznat, rekao je za CNN izvor upoznat s incidentom.

Riječ je o poslovnom zrakoplovu Bombardier Challenger 650.

Iz zračne luke Bangor priopćili su za CNN da su hitne službe intervenirale oko 19:45 sati po istočnoameričkom vremenu.

"Prve interventne službe i dalje su na terenu i očekuje se da će na mjestu nesreće raditi još nekoliko sati prije nego što budu dostupne dodatne informacije“, naveli su Grad Bangor i Međunarodna zračna luka Bangor u zajedničkom priopćenju, dodajući da je aktiviran centar za izvanredne situacije.

Zračna luka ostaje zatvorena tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak.

Provest će se istraga

FAA i Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) provest će istragu nesreće, stoji u priopćenju FAA-a.

Nesreća se dogodila u vrijeme snažne snježne oluje koja zahvaća sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država. Temperature u Maineu su znatno ispod ništice, a slab snijeg uzrokuje izrazito slabu vidljivost.

Prema saveznim evidencijama, zrakoplov je registriran na tvrtku s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Houstonu.

Nekoliko minuta prije nesreće, na snimkama komunikacije između kontrole leta i pilota u zračnoj luci Bangor čuju se razgovori o slaboj vidljivosti i postupcima odleđivanja, iako nije odmah jasno tko s kim razgovara.

Snimke je objavio portal LiveATC.net.

Kontrolor je pilotu dao dopuštenje za polijetanje s piste 33.

Gotovo dvije minute kasnije, kontrolor se preko radija oglasio povišenim glasom: „Sav promet na pisti je zaustavljen! Sav promet na pisti je zaustavljen!“

Nedugo potom, drugi kontrolor je rekao: „Zrakoplov je prevrnut. Imamo putnički zrakoplov prevrnut naopako.“

Zračna luka je potom zatvorena, a vozilima hitnih službi dopušten je ulazak na uzletno-sletnu stazu.

Kontrolor je kasnije naveo da su u zrakoplovu bile „tri članice ili člana posade i moguće pet putnika“.

Teme
SAD pad zrakoplova zrakoplov

