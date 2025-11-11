Deutsche Welle: Rusija regrutira kriminalce za sabotaže diljem Europe

Dominika Hajdu iz GLOBSEC-a objašnjava da korištenje kriminalaca od strane ruskih vlasti nije novost. Građani koji su živjeli „istočno od Željezne zavjese“ sjećaju se kako su nestašice u SSSR-u stvorile ovisnost o sivoj ekonomiji. Nakon raspada Sovjetskog Saveza, za razliku od drugih postkomunističkih zemalja, borba protiv korupcije u Rusiji nije bila prioritet. Umjesto toga, korupcija je postala norma i metoda rada državnih institucija.