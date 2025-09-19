Zaštitar (62) u Zagrebu silovao azilantkinju?

"Možemo potvrditi da su policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv spolne slobode (silovanje) na štetu strane državljanke. Policijski službenici su osumnjičenog muškarca predali pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće su podnijeli nadležnom državnom odvjetništvu", rekli su Hini u Policijskoj upravi zagrebačkoj.