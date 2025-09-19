Oglas

OSUMNJIČENI JE U PRITVORU

Zaštitar (62) u Zagrebu silovao azilantkinju?

Hina
19. ruj. 2025. 21:52
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zagrebačka policija nakon provedenog kriminalističkog istraživanja sumnjiči 62-godišnjeg hrvatskog državljanina za silovanje strane državljanke te ga je predala pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće podnijela nadležnom državnom odvjetništvu.

"Možemo potvrditi da su policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv spolne slobode (silovanje) na štetu strane državljanke. Policijski službenici su osumnjičenog muškarca predali pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće su podnijeli nadležnom državnom odvjetništvu", rekli su Hini u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

U policiji napominju da više detalja ne mogu iznositi isključivo zbog zaštite digniteta žrtve te sekundarne viktimizacije, a zbog istih razloga ne izvješćuju javnost samoinicijativno o kaznenim djelima iz domene seksualnih delikata.

RTL televizija večeras je objavila da su dobili informaciju da je zaštitar u istražnom zatvoru zbog silovanja azilantkinje u zagrebačkom prihvatnom centru Porin.

Teme
Zagreb silovanje

