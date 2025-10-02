Vučić Plenkoviću: Poslije izvjesnog vremena vi de facto ostajete bez rafinerije

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je kako se sinoć na marginama sastanka Europske političke zajednice u Kopenhagenu sastao s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem. Vučić je napomenuo da su razgovarali o Naftnoj industriji Srbije (NIS).
"Pričao sam s hrvatskim premijerom još sinoć. Pričao sam s Andrejom Plenkovićem. On dobro razumije težinu pozicije u kojoj se Srbija nalazi, jer poslije izvjesnog vremena vi de facto ostajete bez rafinerije", rekao je, prenosi Telegraf.
"Ne možete zbog jedne kompanije izgubiti sve banke"
"To nije samo pitanjeuvoza nafte, to je pitanje i financijskih sankcija. Pošto sam slušao ljude koji govore kako nemamo domaću banku, imamo domaću banku", dodao je, napomenuvši da misli na banku Poštanska štedionica.
"I ona će svakako ostati posljednja. Problem je da imamo i druge domaće banke privatne koje rade s NIS-om, ali nitko neće nastaviti raditi pod američkim sankcijama i riskirati američke sankcije, jer je to kraj banke.
Dakle, ne možete zbog jedne kompanije izgubiti sve banke, jednostavno je to nemoguće", ustvrdio je.
Američke sankcije protiv NIS-a trebale su stupiti na snagu 1. listopada, no rok je sada pomaknut do najmanje 9. listopada. Odgoda sankcija važna je i za JANAF koji naftom opskrbljuje rafineriju u Pančevu, a taj posao čini dobar dio prihoda hrvatske kompanije iz koje kažu da su pripremljeni za sve scenarije.
Srpska vlada prodala je 2008. godine NIS ruskom Gazprom Njeftu.
