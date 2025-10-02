Vučić Plenkoviću: Poslije izvjesnog vremena vi de facto ostajete bez rafinerije

Američke sankcije protiv NIS-a trebale su stupiti na snagu 1. listopada, no rok je sada pomaknut do najmanje 9. listopada. Odgoda sankcija važna je i za JANAF koji naftom opskrbljuje rafineriju u Pančevu, a taj posao čini dobar dio prihoda hrvatske kompanije iz koje kažu da su pripremljeni za sve scenarije.