Dio putnika s kruzera zahvaćenog hantavirusom vraćen zrakoplovom u SAD

JORGE GUERRERO / AFP

Dužnosnici američkog Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi izjavili su u ponedjeljak da je 18 putnika s luksuznog kruzera na kojem je izbio hantavirus prevezeno natrag u SAD i stavljeno u karantenu, a jedan putnik koji je bio pozitivan nalazi se u biološkoj jedinici u Nebraski.

Podijeli

Oglas

Putnici su trenutačno na promatranju u američkim medicinskim ustanovama, od kojih je 16 u Medicinskom centru Sveučilišta Nebraska (UNMC), a dvoje u Atlanti, uključujući jednog koji ima simptome.

Grupa je bila na brodu MV Hondius, luksuznom ekspedicijskom kruzeru povezanom s izbijanjem virusa Andes, jedine vrste hantavirusa za koju se zna da se može ograničeno širiti s osobe na osobu. Hantavirus obično šire divlji glodavci.

Američki zdravstveni dužnosnici rekli su da je rizik za širu javnost i dalje vrlo nizak. Admiral Brian Christine, pomoćnik tajnika za zdravstvo, rekao je da se virus Anda "ne širi lako" i općenito zahtijeva dugotrajan bliski kontakt s nekim tko ima simptome.

Dvoje putnika poslanih u Atlantu bili su par, od kojih je jedan imao simptome, te su odvedeni u jedinicu za biološku izolaciju Sveučilišta Emory kako bi se očuvao kapacitet Nebraske za sve ostale putnike kojima bi mogla biti potrebna viša razina skrbi.

Angela Hewlett, liječnica specijalizirana za zarazne bolesti i medicinska direktorica Zavoda za biološku izolaciju Nebraske, rekla je da se osoba koja je tamo odvedena "dobro osjeća" i da nije pokazivala nikakve simptome. Rekla je da će dužnosnici nastaviti pratiti stanje pacijenta i "osigurati da ostane bez simptoma".

Dužnosnici su rekli da su putnici u karanteni bili u dobi od kasnih 20-ih do ranih 80-ih te da bi mogli ostati pod nadzorom do 42 dana.

Među putnicima koji su se odlučili vratiti u Sjedinjene Države bilo je 17 američkih državljana i jedan britanski državljanin s dvojnim državljanstvom.