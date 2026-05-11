MV HONDIUS

Zbog zaraze hantavirusom o 'kruzeru smrti' bruji cijeli svijet: Izgrađen je u Hrvatskoj

11. svi. 2026. 13:54
Nizozemski luksuzni kruzer “MV Hondius” koji već tjedan dana puni svjetske medije zbog putnika zaraženih hantavirusom, proizveden je u Hrvatskoj. Splitski “Brodosplit” ugovorio je izgradnju 2016. i isporučio ga 2019. godine nizozemskoj tvrtki Oceanwide Expedition

U tvrtki Oceanwide Expeditions ističu da je Hondius prvi registrirani brod polarne klase 6 na svijetu, koji zadovoljava najnovije i najviše standarde Lloyd's Register-a za kruzere ojačane za led.

Kako piše Večernji list, hvale se da je "najfleksibilniji, najnapredniji i najinovativniji brod u polarnim regijama te da je "čak nadmašio zahtjeve Polarnog kodeksa koji je usvojila Međunarodna pomorska organizacija (IMO).

"Hondius predstavlja najfleksibilniji, najnapredniji i najinovativniji turistički brod u polarnim regijama, temeljito optimiziran za istraživačka putovanja koja vam pružaju maksimalan kontakt iz prve ruke s Arktikom i Antarktikom", napominju.

Brod može primiti 170 putnika u 80 kabina. Ima šezdesetak članova posade. Dug je 107,6 metara, a širok 17,6. Dubina gaza je 5,30 metara. Pokreću ga dva glavna motora s ukupno 4200 kW, a maksimalna mu je brzina 15 čvorova.

"Brojni sadržaji i zabava na brodu ne samo da će učiniti vaše putovanje Hondiusom zaista nezaboravnim, već vam ovaj brod pruža i mir koji dolazi s odabirom jednog od ekološki najprihvatljivijih plovila na polarnim morima. Hondius koristi LED rasvjetu, parno grijanje, biorazgradive boje i maziva te najsuvremenije sustave upravljanja energijom koji potrošnju goriva i razinu ugljičnog dioksida održavaju na minimumu. To znači da kad plovite na Hondiusu, možete uživati u egzotičnim krajolicima i divljim životinjama koliko god je to moguće, a istovremeno na njih što manje utječete", pohvalili su se na web stranici Oceanwide Expeditionsa, piše Večernjak.

