POLITICO
Diplomatski izvori pokazuju na koje sve načine je rat u Iranu naštetio američkom globalnom imidžu
Dokumenti pokazuju posljedice za SAD u Bahreinu, Indoneziji i Azerbajdžanu dok pokušava sustići proiranske narative
Rat s Iranom ugrožava globalne sigurnosne veze SAD-a i narušava njegov ugled, osobito među muslimanima, prema skupini depeša State Departmenta do kojih je došao POLITICO.
Depeše, datirane na srijedu, opisuju posljedice rata za američki položaj u tri zemlje: Bahreinu, Azerbajdžanu i Indoneziji.
Američki diplomati u tim zemljama prikazuju zabrinjavajuću sliku SAD-a koji se suočava s pritiskom proiranskih aktera u medijskom prostoru, osobito na digitalnim platformama gdje djeluju vrlo učinkovito.
U Azerbajdžanu su odnosi, koji su se ranije poboljšavali, stagnirali i počinju slabjeti. U Bahreinu se postavljaju pitanja je li SAD napustio svog saveznika suočenog s iranskim napadima dronovima i raketama. U Indoneziji bi se vodstvo moglo suočiti s pritiscima da smanji sigurnosnu suradnju sa SAD-om.
Neke depeše opisuju rastuće antiameričko raspoloženje koje već ima konkretne posljedice, dok druge upozoravaju da bi odnosi mogli biti ozbiljno ugroženi ako se rat nastavi.
Gubitak povjerenja javnosti
Zajedno, one ukazuju na gubitak povjerenja javnosti, a potencijalno i vlada tih zemalja, u SAD.
Depeše također neizravno pozivaju administraciju Donalda Trumpa da omogući američkim veleposlanstvima veću slobodu u borbi protiv negativnih narativa u medijima i na društvenim mrežama.
Veleposlanstva trebaju „slobodu za fleksibilno, brzo i proaktivno djelovanje na društvenim mrežama kako bi se odgovorilo na izazov prenatrpanog digitalnog prostora”, navodi se u depeši iz Jakarte.
Prema navodima američkih diplomata, veleposlanstvima je zabranjeno stvarati vlastiti sadržaj o ratu s Iranom te su ograničena na dijeljenje službenih poruka Bijele kuće i State Departmenta.
Sama činjenica da su depeše poslane ukazuje na ozbiljnost situacije, budući da se mnogi diplomati boje otvoreno govoriti zbog pritisaka unutar Trumpove administracije.
Zbog toga su, kako navodi jedan diplomat, „objave vrlo oprezno formulirane i birane”.
S druge strane, iransko vodstvo koristi botove, memove i širok spektar digitalnih alata za oblikovanje javnog mnijenja, dok njihovi diplomati aktivno grade podršku kroz vjerske, kulturne i društvene mreže.
Glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott izjavio je da Trumpove mjere „čine SAD, buduće generacije i svijet sigurnijima sprječavajući Iran da dođe do nuklearnog oružja”.
Bahrein dovodi u pitanje američku lojalnost
Bahrein je dugogodišnji saveznik SAD-a i domaćin baze američke Pete flote. No rat s Iranom stvorio je percepciju da je SAD napustio Bahrein kako bi se usredotočio na zaštitu Izraela, navodi se u depeši iz Maname.
Proiranski korisnici društvenih mreža tvrde da je američka vojna prisutnost „pretvorila Bahrein u metu” te pozivaju na povlačenje američkih snaga.
Jedan viralni komentar pita: „Zašto se američke snage smještaju među civile? Zaslužuje li Amerika, koja je napustila Zaljev zbog Izraela i Benjamina Netanyahua, da ugrožava narod Bahreina?”
Diplomati ističu da je problem i slaba američka komunikacija, dok proiranski narativi brzo i učinkovito dobivaju prostor.
Bahreinski dužnosnici upozoravaju da, bez snažnije američke prisutnosti u javnom prostoru, postoji rizik od pada povjerenja u američku predanost sigurnosti zemlje.
Dodatni problem predstavlja i lokalni medijski prostor, koji je pod snažnom kontrolom države i fokusira se na aktivnosti bahreinske vojske, često bez spominjanja američke pomoći. Ipak, u depeši se navodi da je to možda dijelom i zbog želje da se zaštiti operativna sigurnost američkog osoblja i opreme.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare