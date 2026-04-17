"Moral će pasti"
Zapeli paketi za vojnike, obitelji očajne, marinci objavili fotografije hrane: "Stalno su gladni"
Tisuće paketa poslanih vojnicima na Bliskom istoku zaglavljene su i nisu isporučene. Poštanska služba obustavila je dostavu zbog rata s Iranom.
Dan F. zabrinuo se kada mu je kći, marinka na ratnom brodu USS Tripoli, poslala fotografiju obroka koji se poslužuje na brodu. Na pladnju za ručak, koji je bio dvije trećine prazan, nalazila se mala porcija usitnjenog mesa i jedna presavijena tortilja, piše USA Today.
Slična fotografija večere kružila je sredinom travnja na USS Abraham Lincoln, koju je jedan pripadnik posade podijelio s obitelji, a također nije bila privlačna – mala količina kuhanih mrkvi, suha mesna pljeskavica i sivkasti komad prerađenog mesa.
Dan i drugi članovi obitelji vojnika zabrinuti su da njihovi bližnji raspoređeni na Bliskom istoku gladuju. Zato pakiraju kutije s namirnicama i potrepštinama za koje se nadaju da će pomoći tijekom dugotrajnih misija – domaći kolači, bomboni, križaljke, karte za igranje, pasta za zube, izviđački keksi i čiste čarape. No dostava pošte na vojne adrese na Bliskom istoku obustavljena je na neodređeno vrijeme od travnja, a paketi koji su već poslani ostali su „zaglavljenI“ na putu.
Dan je zamolio da ga se navodi samo imenom kako bi zaštitio svoju kćer.
Vojska: Ratni uvjeti uzrokovali obustavu pošte
Američka pošta privremeno je obustavila dostavu na 27 vojnih poštanskih brojeva nakon napada SAD-a i Izraela na Iran. Vojska navodi da nema naznaka kada bi se dostava mogla nastaviti, unatoč primirju.
Dostava je obustavljena početkom travnja zbog zatvaranja zračnog prostora i drugih logističkih problema povezanih s ratom. Pošiljke koje su već bile u tranzitu čuvaju se u sigurnim skladištima dok se dostava ne nastavi.
Pošta se neće vraćati pošiljateljima, već će čekati ponovno uspostavljanje usluge.
Vojnici štede hranu
Danova kći javila mu je u rijetkim porukama da posada na brodu mora štedjeti hranu. Svježeg voća i povrća nema.
Kad mu je rekla da se pokvario aparat za kavu, Dan je prestao piti kavu iz solidarnosti.
Obitelj joj je poslala paket s higijenskim potrepštinama i slatkišima, a zatim i drugi s vitaminima i čarapama. Prošlo je gotovo mjesec dana, ali paketi nisu stigli.
„Imamo najjaču vojsku na svijetu. Ne bi smjeli ostajati bez hrane niti bez pošte na brodu“, rekao je Dan, bivši marinac.
Jedna majka iz Teksasa, čiji je sin također na Tripoliju, rekla je da je potrošila više od 2000 dolara na pakete – nijedan nije stigao. Sin joj je poručio da jedu kad mogu i dijele hranu ravnomjerno.
„Zalihe će se jako smanjiti… moral će pasti na najnižu razinu“, napisao je.
Loša hrana i pad morala
Pastorica Karen Erskine-Valentine rekla je da je čula kako su obroci na USS Abraham Lincoln loše kvalitete i nedostatni.
„Hrana je bez okusa, nema je dovoljno i stalno su gladni. To slama srce“, rekla je.
Zajednica je poslala 18 paketa pomoći, a zatim još četiri. Slanje je koštalo najmanje 540 dolara. Neki paketi stigli su do Tokija, ali ne i do broda.
Dugi boravci na moru
Tripoli je na moru više od mjesec dana, a oko 3500 vojnika sudjeluje u blokadi iranskih luka.
Neki brodovi su na misiji još dulje – USS Gerald Ford oborio je rekord s 295 dana na moru.
Kašnjenja pošte nisu neuobičajena
Stručnjaci navode da su kašnjenja pošte u ratnim uvjetima česta, iako je potpuna obustava rijetka.
Vojna poštanska služba djeluje u 76 zemalja i godišnje obrađuje oko 36 milijuna kilograma pošte.
Paketi čekaju – kod kuće
Mnogi paketi nikada nisu stigli do vojnika. Organizatori humanitarnih akcija sada se fokusiraju na podršku obiteljima kod kuće.
Jedna žena iz Marylanda pokušala je poslati paket nećaku u Bahrein, ali joj je u pošti rečeno da slanje nije moguće.
„Paket stoji u mojoj dnevnoj sobi i čeka“, rekla je.
Članovi organizacije navode da nikada prije nisu vidjeli ovakve zastoje.
„Pošta se uvijek dostavljala. Ne znam zašto sada ne mogu“, rekla je.
