"Dok u SAD-u još teče krv..." Talijanska oporba na nogama zbog dolaska ICE-a
Prisutni, ali bez operativnih ovlasti. Tako je ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi objasnio prisutnost istražitelja američke agencije ICE na Zimskim olimpijskim igrama Milano–Cortina tijekom hitnog izvješća u Zastupničkom domu, dok su brojni zastupnici oporbe u dvorani nosili bedževe s natpisom „Ice Out“.
Zabrinutosti potpuno utemeljene", kaže Piandetosi
„Ponovno ističem ključnu stvar: ICE ne može i nikada neće moći provoditi operativne policijske aktivnosti na državnom teritoriju Italije. Javnu sigurnost i javni red jamče isključivo naše policijske snage. Taj se princip nimalo ne dovodi u pitanje plodnom suradnjom koja se u ovakvim okolnostima uobičajeno uspostavlja na međunarodnoj razini“, rekao je Piantedosi.
„Ukratko, na talijanskom tlu nećemo vidjeti ništa što bi se moglo povezati s onim što se u medijima viđa u Sjedinjenim Državama. Zabrinutosti koje su posljednjih dana potaknule polemike – a koje mi ovo izvješće omogućuje da konačno razjasnim – potpuno su neutemeljene“, dodao je ministar.
Piantedosi je također istaknuo da Italija, kao i mnoge druge zemlje, u istom duhu međunarodne suradnje, uz suglasnost zemlje domaćina, šalje svoje policijske službenike u inozemstvo tijekom velikih sportskih događaja, gdje pomažu lokalnim vlastima i doprinose jačanju ukupne razine sigurnosti.
Što će ICE raditi na Olimpijskim igrama?
Ministar Piantedosi izjavio je da će se pripadnici ICE-a „tijekom Igara Milano–Cortina baviti isključivo analizom i razmjenom informacija s talijanskim vlastima“. „To je ono što već godinama rade u više od 50 zemalja svijeta, uključujući Italiju, bez da je to ikada izazvalo šok“, rekao je.
Dodao je kako je njegov sastanak s američkim veleposlanikom u Italiji Tillmanom Fertittom imao jedini cilj – prenijeti točne informacije u interesu potpune transparentnosti prema javnosti, u trenutku kada su kružile naizgled proturječne vijesti.
“ICE out from Minneapolis to Milan”— Leyla Hamed (@leylahamed) January 31, 2026
Just days before the opening of the Winter Olympics, following the announcement that ICE squads would be deployed, thousands of Milanese took to Piazza XXV Aprile to oppose this unacceptable decision. pic.twitter.com/6itvaWKVSV
Kako je nastala suradnja s ICE-om
Piantedosi je naglasio da prisutnost osoblja povezanog s ICE-om „nije iznenadna i jednostrana inicijativa usmjerena na podrivanje nacionalnog suvereniteta“, kako su to neki prikazivali, već proizlazi iz međunarodnog sporazuma koji je Italija sklopila u potpunosti u skladu s ustavom i ovlastima parlamenta, piše RAI.
Suradnja između talijanskih vlasti i američke agencije Homeland Security Investigations datira iz bilateralnog sporazuma iz 2009. godine, ratificiranog zakonom u srpnju 2014., u vrijeme kada je na vlasti bila ista oporba koja danas izražava negodovanje.
Kao primjer te suradnje ministar je naveo nedavnu operaciju razbijanja međunarodne mreže dječje pornografije na internetu, provedenu zajedničkim radom talijanske državne policije i američkih istražitelja. „I to nije izoliran slučaj“, naglasio je.
1. ho assistito all'informativa urgente sull'#ICE alla @Montecitorio con il ministro #Piantedosi e mi colpisce come il nostro scoop per @fattoquotidiano sia manipolato e alla fine non ci si capisca più nulla.— Stefania Maurizi (@SMaurizi) February 4, 2026
Partiamo dal mio scoop: la presenza di #ICE NON è ipotizzata,è certa pic.twitter.com/oRHkS5OU3S
Sigurnost na Olimpijskim igrama
Ministar je također istaknuo „impresivan posao“ koji Vlada i sve uključene institucije obavljaju uoči Zimskih olimpijskih igara, koje počinju za nekoliko dana. Sigurnosni plan predviđa raspoređivanje 6.000 dodatnih policajaca u šest provincija obuhvaćenih Igrama, kao i u Veneciji i Vareseu, gdje se nalaze ulazne zračne luke u Italiju. Među angažiranim snagama su i specijalizirane jedinice, uključujući pirotehničare, pse za otkrivanje eksploziva, snajperiste, skijaše, alpiniste i protuterorističke timove.
Oporba: Piantedosi ponovno laže
Oporba je burno reagirala tijekom rasprave u parlamentu. Alfonso Colucci iz Pokreta pet zvijezda optužio je ministra da je „potvrdio prisutnost ICE-a, kriminalaca u službi Trumpa“, nazivajući ih „neobučenim i opasnim pojedincima“.
„Dok u SAD-u još teče krv, vi nam dolazite govoriti da Melonijeva vlada dočekuje te skupine u Italiji za Olimpijske igre“, rekao je Colucci, optuživši ministra da je lagao parlamentu i da legitimira model održavanja javnog reda temeljen na brutalnom nasilju, nespojiv s temeljnim vrijednostima republike.
Slično je poručio i Nicola Fratoianni iz Saveza zelenih i ljevice, istaknuvši da „ICE kakav je nekad bio nije isti kao današnji“, koji je, prema njegovim riječima, simbol autoritarnog i represivnog zaokreta administracije Donalda Trumpa. „Ako novine pišu da u našu zemlju dolazi banda ubojica, legitimno je biti zabrinut. Talijani ih ne žele“, rekao je.
