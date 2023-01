Otac srbijanskog tenisača Novaka Đokovića snimljen je na turniru Australian Open u društvu navijača s proruskim zastavama što je veleposlanik Ukrajine u Canberri nazvao "sramotnim".

Po završetku meča u srijedu navečer, koji je Novak Đoković dobio protiv Rusa Andreja Rubljova, skupina navijača blizu Rod Laver Arene u Melbourneu razvila je ruske zastave, a jedna od njih imala je otisnuto lice predsjednika Vladimira Putina. Pritom me skupina izvikivala proruske slogane.

Australska teniska federacija navela je da su četiri osobe “razvile zastave s neprimjerenim simbolima i pritom prijetile zaštitarima” u Melbourneu Parku, a zatim ih je rastjerala policija.

Videosnimka objavljena na proruskom You Tubeu u Australiji pokazuje Srđana Đokovića kako pozira u društvu muškarca koji je razvio zastavu s otisnutim Putinovim likom.

Uz to je išao i opis: “Otac Novaka Đokovića dao odvažnu političku izjavu”.

Sportski novinari iz Srbije potvrdili su da je doista riječ o ocu Novaka Đokovića.

Dnevni list Melbourne Age naveo je da Srđan Đoković uzviknuo “Živjela Rusija”.

Gledatelji ne smiju na turnir unositi ruske ili bjeloruske zastave. Ukrajinski veleposlanik za Australiju i Novi Zeland Vasil Mirošničenko objavio je da su poduzete mjere pošto je prošli tjedan viđeno nekoliko takvih zastava među gledateljima.

“Među srpskim zastavama postoji i ruska, Putin, simbol Z, takozvana zastava Narodne Republike Doneck”, tvitao je veleposlanik s poveznicom na video snimku. “To je doista sramotno”, poručio je.

Agencija AFP snimila je gledatelja koji je Đokovićev meč pratio u majici sa slovom “Z”, što je proratni simbol povezan s ruskom invazijom na Ukrajinu.

