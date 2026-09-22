Kekin prozvala Ćorića i HDZ: "Mirno garantira da će kriminal s otpadom cvjetati i dalje. Prava slika Vlade!"

Kekin je istaknula kako je na slučaju nepovratnog vječnog zagađenja Like postalo jasno da je HDZ-ova vlast posljednjih deset godina dozvoljavala da se uvoze stotine tisuće tona otpada, bez pitanja gdje ide i gdje će završiti. Nisu pitali jer nisu htjeli znati, jer je bilo jasno da u ovoj zemlji nitko nema kapacitete da taj otpad adekvatno sanira. Unatoč tome, oni su deregulirali propise do mjere da su institucije mogle biti gluhe i slijepe, dok kraj njih šibaju kilometri šlepera prepuni otpada koji je zatim ilegalno zakopan u Lici i diljem Hrvatske”, kazala je.