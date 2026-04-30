Doživotni zatvor za izdaju, VPN je kazneno djelo... Što ruska djeca moraju slušati u školama

Školarci diljem Rusije pohađaju posebne satove na kojima ih se upozorava na zatvorske kazne, uključujući doživotni zatvor, za radnje koje se klasificiraju kao državna izdaja, špijunaža i sabotaža
Lekcije, pod nazivom „Izdaja domovine je najteži zločin”, održane su u travnju za učenike od petog do jedanaestog razreda u desecima škola i tehničkih učilišta, u regijama od Tatarstana do Jamalo-Neneckog autonomnog okruga, piše united24media.
Predavanja uključuju govornike iz državnog odvjetništva, Ministarstva unutarnjih poslova, Istražnog odbora, kao i odvjetnike i predstavnike društva Znanie. Učenici uče o posljedicama prelaska na stranu neprijatelja te im se govori da izdajnici nikada nisu bili oprošteni kroz rusku povijest.
Prijetnja doživotnim zatvorom
U Amurskoj regiji predavači su naglasili da posljedice sabotaže, terorizma ili špijunaže uključuju doživotni zatvor i stvaranje izrazito negativne javne reputacije za počinitelje.
Tijekom nastave učenike se izričito potiče na građansku budnost i prijavljivanje bilo kakvih sumnjivih aktivnosti sigurnosnim službama. Predavači upozoravaju da izdaja ne rezultira samo dugotrajnim zatvorskim kaznama, nego i uništava živote i reputaciju kako počinitelja tako i njihovih obitelji.
Uz ova upozorenja, učenike se podučava kako izbjeći online regrutiranje, važnosti patriotizma te navodnim uspjesima ruske vojske na prvoj liniji u Ukrajini, izvijestio je The Moscow Times.
„VPN-ovi su zabranjeni”
Dodatno, škole trenutno provode nastavu kako bi upozorile djecu na pravne opasnosti korištenja VPN usluga za zaobilaženje internetskih ograničenja. Ti satovi nose naslove poput „Korištenje VPN-a je otegotna okolnost pri počinjenju kaznenih djela” i „VPN-ovi su zabranjeni”. Za održavanje tih predavanja obrazovne institucije dovode policijske službenike, psihijatre i djelatnike savezne zatvorske službe.
Od početka ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 2022. godine, ruske vlasti ograničile su pristup internetu blokiranjem zapadnih društvenih mreža i neovisnih news stranica. Kako bi provele te mjere, vlasti su 2024. uvele zabranu promocije VPN usluga te sve više ciljaju tehničku infrastrukturu koja se koristi za zaobilaženje državnih filtera.
"Sigurnosne lekcije"
Ove obvezne sigurnosne lekcije dio su napora ruske države da integrira vojne i državne narative u obrazovni sustav. Prema ranijem izvješću, vlasti u Moskvi naložile su obrazovnim institucijama da uspostave muzeje posvećene invaziji na Ukrajinu, a njih 175 već je postavljeno diljem grada.
Inicijativa, koja slijedi direktivu ruskog predsjednika Vladimira Putina iz 2023., uključuje artefakte s bojišnice i tematske instalacije. To se proširuje i na rani odgoj, pa se vrtićima preporučuje izrada sličnih izložbi kako bi se poticao patriotizam i uključile obitelji u volonterske aktivnosti podrške vojsci.
