Drama na Oktoberfestu: Podmetnuo požar i lagao o bombi

Zbog prijetnje bombom u srijedu je privremeno bio zatvoren Oktoberfest u Munchenu.
Oglas
Njemačke vlasti privremeno su u srijedu zatvorile Oktoberfest u Muenchenu zbog prijetnje bombom u pismu koje je napisao sumnjivac optužen da je podmetnuo požar u kući, objavila je mjesna policija.
Munich Oktoberfest fairgrounds closed after bomb threat and deadly explosion https://t.co/lUisAzsHHB pic.twitter.com/br0vnIT9er— New York Post (@nypost) October 1, 2025
Sumnjivac je optužen da je zapalio zgradu u obiteljskoj svađi. Pritom je jedna osoba poginula.
Oktoberfest je nastavio s radom nakon što policija nije pronašla ništa sumnjivo.
Bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann rekao je: 'Bilo je ispravno to shvatiti ozbiljno'.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas