Drama na Oktoberfestu: Podmetnuo požar i lagao o bombi

Hina
01. lis. 2025. 19:44
Zbog prijetnje bombom u srijedu je privremeno bio zatvoren Oktoberfest u Munchenu.

Njemačke vlasti privremeno su u srijedu zatvorile Oktoberfest u Muenchenu zbog prijetnje bombom u pismu koje je napisao sumnjivac optužen da je podmetnuo požar u kući, objavila je mjesna policija.

Sumnjivac je optužen da je zapalio zgradu u obiteljskoj svađi. Pritom je jedna osoba poginula.

Oktoberfest je nastavio s radom nakon što policija nije pronašla ništa sumnjivo.

Bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann rekao je: 'Bilo je ispravno to shvatiti ozbiljno'.

bomba oktoberfest

