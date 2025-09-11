Britanija smijenila veleposlanika u SAD-u zbog povezanosti s Epsteinom

Velika Britanija smijenila je svog veleposlanika u SAD-u Petera Mandelsona zbog povezanosti s preminulim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, priopćilo je u četvrtak ministarstvo vanjskih poslova.
Mandelson, politički veteran vladajuće Laburističke stranke koji je bio ključan za uspjeh ljevice pod tadašnjim čelnikom Tonyjem Blairom, našao se pod lupom zbog svog odnosa s Epsteinom, nakon izlaska knjige u kojoj je objavljeno i pismo, navodno od Mandelsona, koji opisuje Epsteina kao "mog najboljeg prijatelja".
"U svijetlu dodatnih informacija sadržanih u elektroničkoj pošti Petera Mandelsona, premijer je zatražio od ministra vanjskih poslova da ga povuče s veleposlaničkog mjesta", priopćilo je ministarstvo.
"Elektronička pošta pokazuje da se dubina i opseg odnosa Petera Mandelsona s Jeffreyem Epsteinom bitno razlikuju od onog što je bilo poznato u trenutku njegovog imenovanja na veleposlaničku poziciji", dodaje ministarstvo.
Ministarstvo navodi da je došlo u posjed nove informacije o Mandelsonu koja se odnosi na njegovu preporuku da je Epsteinova "prva osuda bila pogrešna i da bi je trebalo osporiti".
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
