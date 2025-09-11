Oglas

peter mandelson

Britanija smijenila veleposlanika u SAD-u zbog povezanosti s Epsteinom

author
Hina
|
11. ruj. 2025. 12:39
peter mandelson i donald trump
REUTERS/Leah Millis

Velika Britanija smijenila je svog veleposlanika u SAD-u Petera Mandelsona zbog povezanosti s preminulim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, priopćilo je u četvrtak ministarstvo vanjskih poslova.

Oglas

Mandelson, politički veteran vladajuće Laburističke stranke koji je bio ključan za uspjeh ljevice pod tadašnjim čelnikom Tonyjem Blairom, našao se pod lupom zbog svog odnosa s Epsteinom, nakon izlaska knjige u kojoj je objavljeno i pismo, navodno od Mandelsona, koji opisuje Epsteina kao "mog najboljeg prijatelja".

"U svijetlu dodatnih informacija sadržanih u elektroničkoj pošti Petera Mandelsona, premijer je zatražio od ministra vanjskih poslova da ga povuče s veleposlaničkog mjesta", priopćilo je ministarstvo.

"Elektronička pošta pokazuje da se dubina i opseg odnosa Petera Mandelsona s Jeffreyem Epsteinom bitno razlikuju od onog što je bilo poznato u trenutku njegovog imenovanja na veleposlaničku poziciji", dodaje ministarstvo.

Ministarstvo navodi da je došlo u posjed nove informacije o Mandelsonu koja se odnosi na njegovu preporuku da je Epsteinova "prva osuda bila pogrešna i da bi je trebalo osporiti".

Teme
jeffrey epstein peter mandelson

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ