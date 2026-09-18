KURSK
Dron pogodio nuklearku u Rusiji, oglasila se IAEA
Dron je rano u četvrtak pogodio rashladni toranj jednog reaktorskog bloka nuklearne elektrane Kursk u Rusiji, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).
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IAEA je u petak priopćila da je dobila informaciju kako je rashladni toranj reaktorskog bloka pogođen dronom u ranim satima 17. rujna.
Reaktorski blok bio je u pogonu u trenutku udara, a nakon incidenta nastavio je raditi bez promjene režima rada, navela je IAEA. Također, nije izbio požar.
The IAEA has been informed that the cooling tower of a reactor unit of the Kursk Nuclear Power Plant in the Russian Federation was hit by a drone early on Thursday. It was reported that the unit was operating at the time, but its operating mode did not change and there was no… pic.twitter.com/UHKyNrChcw— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 18, 2026
Glavni direktor IAEA-e Rafael Grossi ponovno je upozorio na rizike koje napadi na nuklearna postrojenja predstavljaju za nuklearnu sigurnost i pozvao na maksimalnu vojnu suzdržanost.
"Napadi na nuklearna postrojenja neprihvatljivi su i mogu ugroziti nuklearnu sigurnost i zaštitu, bez obzira na to gdje se događaju", poručio je Grossi.
Pozvao je sve strane da pokažu maksimalnu vojnu suzdržanost oko nuklearnih postrojenja kako bi se spriječio rizik od nuklearne nesreće.
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