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KURSK

Dron pogodio nuklearku u Rusiji, oglasila se IAEA

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N1info
|
18. ruj. 2026. 19:12
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Ilustracija: Red Shuheart/Unsplash

Dron je rano u četvrtak pogodio rashladni toranj jednog reaktorskog bloka nuklearne elektrane Kursk u Rusiji, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

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IAEA je u petak priopćila da je dobila informaciju kako je rashladni toranj reaktorskog bloka pogođen dronom u ranim satima 17. rujna.

Reaktorski blok bio je u pogonu u trenutku udara, a nakon incidenta nastavio je raditi bez promjene režima rada, navela je IAEA. Također, nije izbio požar.

Glavni direktor IAEA-e Rafael Grossi ponovno je upozorio na rizike koje napadi na nuklearna postrojenja predstavljaju za nuklearnu sigurnost i pozvao na maksimalnu vojnu suzdržanost.

"Napadi na nuklearna postrojenja neprihvatljivi su i mogu ugroziti nuklearnu sigurnost i zaštitu, bez obzira na to gdje se događaju", poručio je Grossi.

Pozvao je sve strane da pokažu maksimalnu vojnu suzdržanost oko nuklearnih postrojenja kako bi se spriječio rizik od nuklearne nesreće.

Teme
iaea kursk međunarodna agencija za atomsku energiju napad dronom nuklearna elektrana rat u ukrajini

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