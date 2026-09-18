Besplatna prehrana za školarce: Evo tko ima pravo na dodatne subvencije

Za učenike koji pohađaju školu uključenu u eksperimentalni program Cjelodnevne škole država osigurava dva eura po nastavnom danu. Riječ je o financiranju odnosno sufinanciranju prehrane, što ne znači automatski da je u svakoj takvoj školi cijeli meni, uključujući topli ručak, besplatan za sve učenike. Organizacija prehrane ovisi o pojedinoj školi i njezinu osnivaču.