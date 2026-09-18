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Rusija koristi "super-aplikaciju" Max za špijuniranje građana: "Ovo je put prema digitalnom autoritarizmu"
Deseci milijuna Rusa pod pritiskom koriste novu aplikaciju koja, prema istraživanju, može imati gotovo potpuni pristup sadržaju na njihovim uređajima
Deseci milijuna Rusa posljednjih su mjeseci pod pritiskom da na svoje mobitele instaliraju novu aplikaciju Max, rusku platformu za dopisivanje i plaćanja. Vlasti je predstavljaju kao domoljubnu alternativu aplikacijama poput Telegrama i WhatsAppa, no novo istraživanje upozorava na njezine dalekosežne mogućnosti nadzora.
Aplikaciju je razvila kompanija VKontakte, odnosno VK, ruska društvena mreža koja je snažno povezana s državom. Max je zamišljen kao tzv. superaplikacija, odnosno jedna platforma koja objedinjuje velik broj različitih usluga – od komunikacije i bankarstva do državnih servisa, piše Guardian.
Po konceptu podsjeća na kineski WeChat, koji u Kini služi za komunikaciju, plaćanja, administrativne usluge i niz drugih svakodnevnih aktivnosti. No, istraživači upozoravaju da Max ima mogućnosti koje izazivaju ozbiljnu zabrinutost zbog privatnosti.
Može snimati zaslon i pristupati podacima
Tim istraživača sa Sveučilišta Michigan uspio je analizirati verziju aplikacije koja se koristi u Rusiji. Prema njihovim nalazima, Max može napraviti snimku zaslona korisnikovog uređaja bez njegova znanja, uključujući sadržaj takozvanih miniaplikacija unutar platforme.
Istraživači tvrde i da aplikacija može pristupiti informacijama pohranjenima u tim miniaplikacijama, uključujući poruke i podatke o plaćanjima.
Posebno zabrinjava mogućnost da se aplikacija može ponašati kao korisnik bez njegova znanja. Prema istraživanju, Max može čak ubacivati kod u miniaplikacije, što bi teoretski moglo omogućiti njihovu zlouporabu za provođenje kibernetičkih napada.
Roya Ensafi, profesorica računalnih znanosti sa Sveučilišta Michigan koja je sudjelovala u istraživanju, upozorava da Max predstavlja novi model digitalnog nadzora.
"Max je nacrt koji bi svaka vlada mogla slijediti prema digitalnom autoritarizmu", smatra Ensafi.
Ipak, istraživači naglašavaju važnu granicu: Max prema njihovim nalazima ne može jednostavno provaliti u zasebne aplikacije poput Telegrama ili WhatsAppa. Problem je što su obje platforme u Rusiji zabranjene, pa se korisnike sve više potiče da prijeđu na domaće alternative.
Pritisak na zaposlenike, studente i učenike
Korištenje Maxa posebno se proširilo među ljudima povezanima s državnim institucijama. Zaposlenici javnog sektora, službenici, studenti, nastavnici, a u nekim slučajevima i školska djeca, suočavaju se s pritiskom da komunikaciju prebace na tu platformu.
Jedna učiteljica iz Moskve ispričala je da je zaposlenicima u školi naređeno da prijeđu na Max nakon uputa gradskih vlasti.
"Od sada je sve na Maxu", rečeno im je, a aplikacija se koristi za komunikaciju s roditeljima, slanje domaćih zadaća i druge školske obveze.
Sličnu priču ispričao je i student iz Sankt-Peterburga. Max je, kako tvrdi, morao instalirati jer mu je rečeno da bez QR koda generiranog u aplikaciji neće moći pristupiti sveučilišnim zgradama i studentskom domu.
Kaže da je imao ozbiljne dvojbe oko sigurnosti i privatnosti aplikacije, ali je smatrao da nema puno izbora ako želi nastaviti normalno koristiti sveučilišni kampus.
"Osjećate se kao da vas netko stalno gleda"
Max je ovog ljeta postao najkorištenija aplikacija za razmjenu poruka u Rusiji. Dizajnom i funkcijama podsjeća na Telegram, koji je godinama bio jedna od najpopularnijih komunikacijskih platformi u zemlji.
No, mnogi korisnici strahuju od razine nadzora.
"Kada koristite Max, imate osjećaj da nikada ne znate tko bi vas još mogao gledati", rekao je za Guardian Nikolai, 34-godišnji konzultant iz Moskve.
Kaže da aplikacija izgleda moderno i funkcionalno, ali da je korištenje prati osjećaj nelagode.
"Sve je više koristite jer je alternativama sve teže pristupiti. Ali i dalje se ne čini kako treba", rekao je.
Zanimljivo je da dio pripadnika ruske političke i poslovne elite Max navodno koristi uglavnom formalno. Telegram i Signal i dalje se koriste za svakodnevnu komunikaciju, tvrde izvori upoznati sa situacijom.
Jedan izvor blizak Kremlju rekao je da su on i nekoliko prijatelja čak kupili dodatne mobitele samo kako bi na njih instalirali Max, dok su nastavili koristiti svoje glavne uređaje i aplikacije kao i prije.
"Ovo bi trebalo biti upozorenje svijetu"
Max zasad nije uspio zamijeniti Telegram kao važan izvor vijesti u Rusiji. Telegramovi javni kanali, koje koriste mediji, blogeri i državni dužnosnici, i dalje imaju znatno veći doseg.
Ipak, istraživači upozoravaju da brzina kojom je Rusija uspjela nametnuti Max predstavlja važan primjer onoga što bi se moglo događati i u drugim državama.
Prema Ensafi, Kina je svoj današnji sustav digitalnog nadzora gradila desetljećima, dok je Rusija u samo desetak godina uvela niz sveobuhvatnih ograničenja interneta i komunikacijskih platformi.
"Svijet se mijenja, infrastruktura privatne komunikacije se mijenja, a napad autoritarnih vlada vrlo je agresivan", upozorila je.
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