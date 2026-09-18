CNN: Izvješće umjetne inteligencije zamalo izazvalo rat SAD-a i Kine

Razlog za brzo uvođenje umjetne inteligencije jest mogućnost da ona pomogne vojsci brže donositi odluke na bojištu, primjerice o tome koje ciljeve napasti ili kamo premjestiti određene vojne kapacitete. Dužnosnici tvrde da si SAD ne može dopustiti zaostajanje u primjeni umjetne inteligencije u slučaju da jednog dana bude morao ratovati protiv Kine ili nekog drugog protivnika koji bi zahvaljujući toj tehnologiji mogao biti korak ispred Amerikanaca.