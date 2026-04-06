Broj američkih vojnika s prigovorom savjesti porastao za 1.000%: "Boje se ubijati ljude u ratu u koji ne vjeruju“

Broj pripadnika američke vojske koji traže savjete o tome kako postati prigovarači savjesti porastao je za 1.000 % od početka rata s Iranom, prema podacima jedne američke neprofitne organizacije.
Centar za savjest i rat (CCW) zalaže se za prava vojnika koji odbijaju služiti iz moralnih razloga te vodi telefonsku liniju za prava vojnika („GI rights“) kako bi pomogao pripadnicima vojske u različitim pitanjima, uključujući prigovor savjesti, piše Novara Media.
„Nisam čuo nijednog pozivatelja koji je rekao: ‘Bojim se poginuti u ratu u koji ne vjerujem’“, rekao je Mike Prysner, direktor CCW-a, za novine Virginian-Pilot. „Svi se boje da će ubijati ljude u ratu u koji ne vjeruju.“
Prysner je rekao da je većina ljudi koji su tražili savjet spominjala američko bombardiranje djevojačke škole u Minabu 28. veljače, u kojem je poginulo najmanje 175 ljudi, uglavnom djece.
Prema Agenciji za vijesti aktivista za ljudska prava, ilegalni američko-izraelski rat protiv Irana odnio je 3.540 života, uključujući 1.616 civila, od čega najmanje 244 djece.
Američki ministar rata Pete Hegseth izjavio je 2. ožujka da tijekom napada na Iran neće biti „glupih pravila angažmana“, što je izazvalo strah da to upućuje na namjeru počinjenja ratnih zločina.
Service members: If you agree Trump’s war on Iran is wrong, you don’t have to participate. We can help you explore your options. Call 1-800-379-2679 pic.twitter.com/LOAA7k9ElX— Center on Conscience & War (@CCW4COs) February 28, 2026
Američko-izraelski napadi uništili su ili oštetili više od 113.000 civilnih objekata, uključujući 90.000 domova, 760 škola ili drugih obrazovnih ustanova te više od 300 zdravstvenih objekata, prema podacima Iranskog Crvenog polumjeseca.
Američko-izraelski napad u ponedjeljak prouzročio je značajnu štetu na Tehnološkom sveučilištu Sharif u Teheranu, jednom od vodećih znanstvenih sveučilišta u zemlji. Prvi potpredsjednik Irana, Mohammad Reza Aref, optužio je SAD da je u napadu koristio bunker-buster bombu – specijalizirano oružje koje može uništiti ojačane strukture probijanjem u tlo – te je napad nazvao „simbolom Trumpove ludosti i neznanja“.
„On ne uspijeva razumjeti da iransko znanje nije ugrađeno u beton da bi ga bombe mogle uništiti“, napisao je Aref na platformi X. „Nijedno barbarstvo u povijesti nikada nije uspjelo oduzeti znanje iranskom narodu.“
