gubi kredibilitet
Osobe bliske Trumpu otkrile što se događa u pozadini: "Sve je kaos"
Vojska poslušnika, podložna promjenama raspoloženja i kratkom rasponu pažnje Donalda Trumpa, otežava svaku mogućnost mira s Iranom. A nakon što je predsjednik u utorak najavio neodređeno produženje primirja – dan nakon što je zaprijetio nastavkom bombardiranja – tvrdnje Bijele kuće o uspjehu, prema riječima upućenih, gube kredibilitet.
Samo u posljednjih 48 sati američki predsjednik tvrdio je da je dogovor „blizu“, da bi potom rekao da je izvan dosega. Kao primjer zbrke, potpredsjednik JD Vance još je bio u Bijeloj kući, iako je Trump u nedjelju rekao da njegov zamjenik putuje u Pakistan na razgovore s iranskim pregovaračima, piše Telegraph.
Teheran je, nakon višednevnog odugovlačenja, prvi povukao potez i objavio da se povlači iz mirovnog procesa, koji se već danima raspadao.
Trumpova naknadna izjava stigla je nekoliko minuta nakon zatvaranja američkih burzi. U osmom tjednu rata predsjednik je ponovno ublažio stav, rekavši da će Iran dobiti više vremena za izradu mirovnog prijedloga.
„Nitko u administraciji ne zna što se događa. Koji su planovi. Što uopće sada želimo postići. Sve je to jedan veliki kaos i nema nikakve odgovornosti“, rekao je izvor blizak Trumpu za The Telegraph.
Čak i najbliži Trumpovi suradnici teško prate njegove objave na Truth Socialu, koje stvaraju puno buke, ali bez vidljivog diplomatskog napretka.
Nema jasnog plana za Iran
U nedjelju su Mike Waltz, američki veleposlanik pri UN-u, i Chris Wright, ministar energetike, u jutarnjim emisijama rekli da će Vance voditi pregovore u Islamabadu.
Istodobno je Trump novinarima govorio da njegov potpredsjednik neće putovati zbog sigurnosnih razloga, zatim promijenio stav i rekao da ipak ide u Pakistan.
Bivši dužnosnici kažu da takvo ponašanje pokazuje kako se predsjednik sve više udaljava od struktura koje inače vode administraciju tijekom ratnih operacija.
Umjesto toga, Trump se oslanja na instinkt i savjete uskog kruga lojalista koji oblikuju – a ponekad i uljepšavaju – sliku rata.
Rat je već odavno premašio „četiri do šest tjedana“ koliko je Trump tvrdio da će trajati, a stalne kontradiktorne poruke i pretjerane tvrdnje o dogovoru ukazuju na jednu stvarnost: ne postoji jasan plan.
Ono što je nekad izgledalo kao promišljena kampanja za sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje pretvorilo se u svakodnevne, nedosljedne objave.
"Njegove objave stvaraju kaos"
Jedan izvor tvrdi da je Trump postao razdražljiviji, manje spava i objavljuje neprovjerene poruke na Truth Socialu, dok ga suradnici ne uspijevaju obuzdati.
Njegova posljednja objava stigla je nekoliko minuta nakon zatvaranja burzi, dok su cijene nafte ponovno rasle, približavajući se 100 dolara.
Komentari o Hormuškom tjesnacu, ključnom pomorskom prolazu, dodatno su otežali pregovore koje pokušavaju voditi Pakistan i druge zemlje, rekao je jedan diplomat iz Zaljeva.
„Njegove objave uzrokuju kaos. Ima i dobrih i loših, ali loši imaju velike posljedice“, rekao je diplomat. „Iza svake objave postoji razlog, često povezan s burzom.“
Trump je 1. travnja rekao naciji da su vojni ciljevi gotovo ostvareni i da je kraj rata „vrlo blizu“. No 21 dan kasnije – i 52 dana od početka napada – iste prepreke i dalje postoje.
Tijek rata u Iranu pratimo iz minute u minutu OVDJE.
