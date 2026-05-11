Dva izraelska vojnika završit će u zatvoru zbog oskvrnuća kipa Djevice Marije

Dva izraelska vojnika završit će u vojnom zatvoru zbog oskvrnuća kršćanskog objekta na jugu Libanona, priopćila je danas izraelska vojska.
Jedan od vojnika stavio je cigaretu u usta kipa Djevice Marije, dok ga je drugi fotografirao.
Fotografija vojnika, kojem je pritom cigareta virila iz vlastitih usta, postala je viralna i izazvala val osuda sa svih strana.
Izraelska vojska priopćila je da će vojnik koji je pozirao dobiti 21 dan vojnog zatvora, dok će onaj koji ga je fotografirao dobiti 14 dana.
Ovo je još jedan incident zbog kojeg se izraelske vojnike na jugu Libanona proziva za antikršćansko ponašanje.
Na jugu Libanona izraelske snage ove su godine pokrenule kopnenu invaziju s ciljem obračuna s militantnom skupinom Hezbolah, koju podržava Iran.
IDF soldier puts cigarette in Mother Mary’s mouth in Lebanon.— Ethan Levins 🇺🇸 (@EthanLevins2) May 6, 2026
Israel’s disrespect towards Christians continue.
Why is the world silent? pic.twitter.com/9NGhAhZr3Q
Izraelska vojska “na ovaj incident gleda s velikom ozbiljnošću te poštuje slobodu vjeroispovijesti i izražavanja vjere, kao i sveta mjesta i vjerske simbole svih religija i zajednica”, napisala je glasnogovornica izraelske vojske, potpukovnica Arijela Mazor, na platformi X.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
