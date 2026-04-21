Dvije EU članice dogovaraju vojne i nuklearne poteze

Francuski i poljski čelnici u ponedjeljak su razgovarali o održavanju zajedničkih vježbi u sklopu francuske inicijative da u svoj nuklearni sustav odvraćanja uključi saveznike.
"Imati Rafale s nuklearnim bombama iznad Poljske nije moj san“, rekao je premijer Donald Tusk, ali je dodao: „Živimo u svijetu u kojem su nam potrebne sposobnosti nuklearnog odvraćanja.“
"Među stvarima koje ćemo razmotriti bit će razmjena informacija i zajedničke vježbe“, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron na konferenciji za novinare u poljskoj luci Gdanjsk, odgovarajući na pitanje o suradnji Francuske i Poljske na nuklearnim pitanjima, prenosi Politico.
Francuska je jedina nuklearna sila u Europskoj uniji. Ranije ove godine Macron je najavio „novu fazu francuskog odvraćanja“, povijesnu promjenu koja bi drugim europskim zemljama omogućila veću ulogu, počevši s sudjelovanjem u nuklearnim vježbama.
Suradnja u tzv. naprednom odvraćanju uključuje Poljsku, ali i Njemačku, Grčku, Nizozemsku, Belgiju, Dansku i Švedsku.
Europsko odvraćanje prema Rusiji
Poljska, koja ne sudjeluje u američkom programu dijeljenja nuklearnog oružja, želi ojačati europsko odvraćanje prema Rusiji.
„Odlučili smo se pridružiti skupini zemalja koje je Francuska pozvala na suradnju“, rekao je poljski premijer Donald Tusk. „Riječ je o odabranoj skupini država koje razumiju potrebu za europskim suverenitetom. Živimo u svijetu u kojem su nam potrebne sposobnosti nuklearnog odvraćanja.“
Francuska inzistira na tome da konačna kontrola nad upotrebom njezina nuklearnog oružja mora ostati u Parizu, no razmatra se mogućnost da se francuski borbeni zrakoplovi s nuklearnim naoružanjem u budućnosti razmjeste u savezničkim zemljama.
„Iskreno, imati Rafale s nuklearnim bombama iznad Poljske nije moj san, ali nadam se da takvih planova nemate“, poručio je Tusk Macronu.
Macron je rekao da će njegov tim u narednim mjesecima s poljskim partnerima razmotriti opcije za uspostavu takvih operacija.
Tusk je također pohvalio francusku predanost zaštiti istočnih granica Poljske, uključujući granice s Bjelorusijom i ruskom enklavom Kalinjingrad.
Spomenuo je i mogućnost sudjelovanja Francuske u osiguravanju zračne luke Rzeszów–Jasionka, koja ima ključnu ulogu u dopremi oružja i humanitarne pomoći Ukrajini.
Francuska i Poljska potpisale su i sporazume o produbljivanju obrambene suradnje u svemiru i vojnom planiranju, uključujući planiranu poljsku kupnju francuskog vojnog telekomunikacijskog satelita do kraja godine.
Ministri obrane dviju zemalja predstavit će i bilateralni plan obrambene suradnje za razdoblje 2026.–2028., s ciljem jačanja zajedničkih vojnih aktivnosti i koordinacije, priopćio je Macronov ured.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
