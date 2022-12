Edward Snowden uzeo rusko državljanstvo pa se sad brani od kritika

Podijeli :

Američki zviždač Edward Snowden i dalje se brani od kritika u pogledu njegova izbora o prihvaćanju ruskog državljanstva.

“U Rusiji sam jer mi je Bijela kuća namjerno poništila putovnicu da bi me zadržala ovdje”, tvitao je Snowden. “Primorali su na slijetanje diplomatski zrakoplov predsjednika Bolivije kako bi me spriječili da napustim zemlju i do danas su nastavili s ometanjem slobode moga kretanja.”

Snowden je aludirao na incident iz 2013. kad je zrakoplov bolivijskog predsjednika bio prisiljen sletjeti u Austriji jer mu je uskraćeno pravo preleta ostalih europskih zemalja.

Incident se dogodio kada je zrakoplov polijetao iz Rusije usred nagađanja o tomu da se u njemu nalazi Snowden.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u rujnu je Snowdenu dodijelio rusko državljanstvo, a ovaj je tjedan dobio i rusku putovnicu, rekao je njegov odvjetnik Anatolij Kučerena.

Sjedinjene Države žele Snowdenovo izručenje jer je 2013. novinarima dao dokumente o špijunskim aktivnostima američke Agencije za nacionalnu sigurnost (NSA) i njezina britanskog pandana GCHQ.

Ovaj je 39-godišnjak više puta jasno dao do znanja da je zahtjev za azilom u Rusiji podnio iz nužde, s obzirom na to da mu u ostalim zemljama prijeti izručenje SAD-u.

Glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Price u petak je rekao da Snowden već dugo signalizira svoju odanost Rusiji te da bi rusko državljanstvo dodatno potvrdilo takvo stajalište.

Snowden je više puta rekao da ne kani surađivati ​​s ruskim vlastima.

Pojasnio je da je odluku o podnošenju zahtjeva za državljanstvom donio nakon što mu je u Rusiji rođen sin, a dobivanjem državljanstva obojica imaju jednaka prava.

Dječačić rođen 2020. automatski je dobio rusko državljanstvo.

