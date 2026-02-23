Ove dvije zemlje prijete blokadom zajma za Ukrajinu EK: "Kršenje obveze o lojalnoj suradnji"

Nakon toga, pregovarači Vijeća i Europskog parlamenta postigli su dogovor o tri zakonodavna teksta koji su potrebni da se odluka o zajmu provede. Za dva zakona potrebna je kvalificirana većina, dok je za treći koji se odnosi na izmjene Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.2027. potrebna jednoglasna odluka svih država članica. Sada su Mađarska i Slovačka najavile i to nakon što je Europski parlament izglasao te zakone i kada je preostala još samo potvrda Vijeća, da će blokirati zakon za koji je potrebna jednoglasna odluka.