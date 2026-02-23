Ove dvije zemlje prijete blokadom zajma za Ukrajinu EK: "Kršenje obveze o lojalnoj suradnji"

Nepoštivanje odluke o zajmu Ukrajini koju su jednoglasno donijeli čelnici svih država članica bilo bi kršenje obveze o lojalnoj suradnji, rekla je u ponedjeljak glasnogovornica Komisije Paula Pinho o mađarskoj najavi da će blokirati odluku s kojom su se ranije složili.
“Europsko vijeće je dogovorilo zajam za Ukrajinu pod uvjetom da tri zemlje ne sudjeluju u njemu financijski. Taj je uvjet ispunjen i stoga očekujemo da će svi čelnici poštovati svoje obveze, dok bi nepoštivanje očito bilo ili jest kršenje lojalne suradnje”, izjavila je Pinho na konferenciji za novinare.
Čelnici država članica su na samitu u prosincu odlučili da će Ukrajini osigurati zajam od 90 milijardi eura za sljedeće dvije godine i za koje će jamčiti europski proračun. EK je nakon toga objavila zakonodavni prijedlog kako bi se ta odluka mogla provesti. Zajam Ukrajini odobren je na temelju mehanizma “pojačane suradnje” jer nije bilo moguće postići suglasnost svih država članica. Mađarska, Češka i Slovačka su se izuzele i neće sudjelovati u otplati duga.
Nakon toga, pregovarači Vijeća i Europskog parlamenta postigli su dogovor o tri zakonodavna teksta koji su potrebni da se odluka o zajmu provede. Za dva zakona potrebna je kvalificirana većina, dok je za treći koji se odnosi na izmjene Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.2027. potrebna jednoglasna odluka svih država članica. Sada su Mađarska i Slovačka najavile i to nakon što je Europski parlament izglasao te zakone i kada je preostala još samo potvrda Vijeća, da će blokirati zakon za koji je potrebna jednoglasna odluka.
Budimpešta i Bratislava uvjetuju svoj pristanak nastavkom tranzita nafte preko naftovoda Družba koji je oštećen 27. siječnja u ruskom napadu dronovima. Sada optužuju Ukrajinu da oteže s popravljanjem toga naftovoda. Osim što blokiraju zajam, uskraćuju svoj glas i za 20. paket sankcija protiv Rusije. Mađarska je također obustavila isporuku dizela u Ukrajinu, a sa Slovačkom prijeti da će obustaviti i isporuku električne energije.
