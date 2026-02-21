Oglas

nakon prijetnji zbog nafte

Ukrajina poručila Mađarskoj i Slovačkoj: Ultimatume uputite Kremlju

author
N1 Info
|
21. velj. 2026. 20:42
Ukrajina
Ilustracija / Pixabay

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je i osudilo, kako navodi, ultimatume i ucjene vlada Mađarske i Slovačke vezane uz energetsku opskrbu između tih zemalja.

U priopćenju ističu da su takvi potezi, u trenutku kada Rusija provodi masovne i ciljane napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, "provokativni i neodgovorni" te da ugrožavaju energetsku sigurnost cijele regije, prenosi HRT.

- U kontekstu pokušaja Moskve da tijekom zime uskrati Ukrajincima struju, grijanje i plin, ovakve izjave igraju na ruku agresoru, ali i štete energetskim tvrtkama Mađarske i Slovačke koje posluju na komercijalnoj osnovi, poručuju iz Kijeva.

Ukrajina navodi da je u stalnom kontaktu s Europskom komisijom zbog štete nastale svakodnevnim ruskim napadima, kao i da je Budimpešti i Bratislavi dostavila informacije o posljedicama tih napada na infrastrukturu naftovoda Družba. Sigurnosni i stabilizacijski radovi, dodaju, nastavljaju se unatoč stalnoj prijetnji novih raketnih udara.

Kijev ističe da je predložio i alternativne načine opskrbe neruskom naftom za Mađarsku i Slovačku.

- Ukrajina je uvijek bila, jest i ostat će pouzdan energetski partner Europske unije i tranzitna zemlja za energente, navodi se u priopćenju.

Istodobno, zbog, kako tvrde, neosnovanih i neodgovornih prijetnji iz Budimpešte i Bratislave, Ukrajina razmatra aktiviranje Mehanizma ranog upozorenja predviđenog Sporazumom o pridruživanju između Ukrajine i Europske unije.

Iz ukrajinskog ministarstva pozvali su vlade Mađarske i Slovačke na konstruktivnu suradnju i odgovorno ponašanje, poručivši da se ultimatumi trebaju slati Kremlju, a ne Kijevu.

