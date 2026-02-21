Ukrajina poručila Mađarskoj i Slovačkoj: Ultimatume uputite Kremlju

Ukrajina navodi da je u stalnom kontaktu s Europskom komisijom zbog štete nastale svakodnevnim ruskim napadima, kao i da je Budimpešti i Bratislavi dostavila informacije o posljedicama tih napada na infrastrukturu naftovoda Družba. Sigurnosni i stabilizacijski radovi, dodaju, nastavljaju se unatoč stalnoj prijetnji novih raketnih udara.