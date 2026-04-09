Dekanić: Kina je formalno najviše ugrožena, a najdiskretnije se ponaša

Igor Dekanić, umirovljeni profesor s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, bio je gost N1 Studija uživo kod Hrvoja Krešića gdje je komentirao odjeke krize na Bliskom istoku.
"Ako nam je glavni parametar intenzitet poskupljenja tada je ovo daleko manja kriza od onih ranijih. S druge strane, prijenos krize i intenzitet brzine odaziva u gospodarstvu je danas puno brži i snažniji nego prije.
Što se tiče intenziteta paničnog reagiranja on je veći i činjenica je da je sve drugačije jer se cijene nafte i plina određuju na robnim burzama, a nekada su se određivale u dogovorima između kompanija i država izvoznica nafte", kaže Dekanić i dodaje da se sada po prvi puta gađaju energetska postrojenja.
"Do sada se ratovalo oko energetskih postrojenja, ona se nisu dirala", rekao je.
Komentirao je i reakciju Kine na primirje.
"Kina je najveći potrošač energije i formalno bi imala najveće štete od potpunog prekida transporta Hormuzom. Formalno je najviše ugrožena, a najdiskretnije se ponaša", kaže Dekanić.
