Meloni ukida porez na vozila, mjera teška 2,36 milijardi eura: "Kao liječenje upale pluća pastilom"

"Vlada danas ukida jedan od poreza koji Talijani najviše mrze", rekla je Meloni u priopćenju koje je objavio njezin ured. Ova će se pogodnost odnositi na sve motocikle i više od 70 posto malih i srednjih automobila, no građani će je moći iskoristiti za samo jedno vozilo, stoji u priopćenju ureda vlade.