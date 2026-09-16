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ODGOVOR NA MAJICU IVANE KEKIN

HDZ: I Hajdaš je mucica

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N1info
|
16. ruj. 2026. 18:29
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kekin hajdaš
Marko Seper, Dusko Jaramaz/PIXSELL

HDZ se u srijedu oglasio povodom reakcije Ivane Kekin na izraz "mucice" kojim se premijer Andrej Plenković dan ranije u Saboru obratio oporbi, poručivši da se ta riječ nije odnosila isključivo na zastupnicu Možemo.

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U objavi na Facebooku HDZ navodi da je Plenković izrazom "mucice" govorio o cijeloj lijevoj oporbi, tvrdeći da joj, kako navode, nije cilj rješavanje problema Gospića i zaštita zdravlja građana, već prijevremeni izbori.

Facebook status HDZ-a prenosimo u cijelosti:

"I HAJDAŠ JE 'MUCICA'!

Kad je izgovorio “mucice“, sasvim je jasno da se premijer Andrej Plenković obraćao kompletnoj lijevoj oporbi, a ne Ivani Kekin osobno, aludirajući na to da ljevici nije do rješenja za Gospić i zdravlja sugrađana, nego do prijevremenih izbora.

Gđa Kekin samo je iznova demonstrirala svoje licemjerje i profitersku ćud: jučer u replici na Plenkovićev odgovor ni riječi o 'mucicama', ali danas - nakon što je vidjela da dio aktera time manipulira - na brzinu tiska majicu i kreće u vlastiti marketing. Proziran PR trik. S obzirom na sve što je javnosti poznato o njoj, možda bi joj više odgovarala majica s natpisom 'Kupujem jeftine kvadrate'. Ili 'Zloupotrebljavam djecu na svojim profilima'.

Kad im ponestane argumenata i kad dobiju jasan, utemeljen i čvrst odgovor na svoje floskule - i Kekin i Hajdaš i Benčić prelaze na osobne uvrede, ali istodobno sebe prikazuju žrtvama. Njima je dopušteno predsjednika #VladaRH, ministre, kolegice i kolege zastupnike… nazivati 'stokom', 'budalama', 'veleizdajnicima', 'trovačima', 'mafijom', 'ubojicama Like', 'nacistima / fašistima' i sl.

Ni Kekin ni Benčić, a ni njihov junior Hajdaš, nisu se još udostojali odgovoriti zašto #ZG gradska vlast Možemo/SDP ni nakon gotovo 6 godina nije ispunila obećanje o #Jakuševec ili zašto nije prijavila eko-bombu na Savici kao crnu točku koju treba sanirati. A prave se i da punac s prezimenom Dončić nikada nije postojao.

Unatoč njihovim manipulacijama i difamacijskim kampanjama, nastavit ćemo iznositi činjenice o tim slučajevima. I mnogima drugim."

Teme
andrej plenković hdz ivana kekin mucice siniša hajdaš dončić

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