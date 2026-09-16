HDZ: I Hajdaš je mucica

Gđa Kekin samo je iznova demonstrirala svoje licemjerje i profitersku ćud: jučer u replici na Plenkovićev odgovor ni riječi o 'mucicama', ali danas - nakon što je vidjela da dio aktera time manipulira - na brzinu tiska majicu i kreće u vlastiti marketing. Proziran PR trik. S obzirom na sve što je javnosti poznato o njoj, možda bi joj više odgovarala majica s natpisom 'Kupujem jeftine kvadrate'. Ili 'Zloupotrebljavam djecu na svojim profilima'.