zbog ratnih zločina
VIDEO / Pogledajte kako je Thaci reagirao nakon što je osuđen na 25 godina zatvora
Specijalni sud za Kosovo u Hagu je u srijedu bivšeg kosovskog predsjednika Hashima Thacija nepravomoćno proglasio krivim za ratne zločine u ratu na Kosovu, uključujući ubojstva, mučenje i nezakonito pritvaranje, osudivši ga na 25 godina zatvora.
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Pedesetosmogodišnji Thaci osuđen je na 25 godina zatvora zbog zločine počinjene dok je bio na čelu Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) tijekom rata za neovisnost od Srbije koncem 1990-ih.
Krivima za udruženi zločinački poduhvat proglešeni su i Thacijevi suradnici. Ratni zapovjednik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Jakup Krasniqi osuđen je također na 25 godina zatvora, a Kadri Veseli i Rexhep Selimi, također ratni zapovjednici OVK-a, osuđeni su na 18 odnosno 13 godina zatvora.
Sva četvorica oslobođena su dijela optužnica koja ih je teretila za zločine protiv čovječnosti.
Predsjedavajući sudac Charles Smith, koji je presudu proglasio "u ime naroda Kosova", rekao je Thaciju da je kriv za uhićenja i ilegalno zatočenje 385 osoba, okrutno postupanje protiv 49 osoba, zlostavljanje 303 osobe i ubojstvo 96 osoba".
Sud je zaključio da je Thaci "aktivno sudjelovao u zločinima te da ih je poticao".
"Razmjer i priroda počinjenih zločina je bila veoma ozbiljna", kazao je Smith.
Prema optužnici, među žrtvama su bili civili i osobe koje nisu sudjelovale u sukobima, ali ih je OVK smatrala protivnicima ili suradnicima srpskih vlasti.
"Takozvani obavještajni podaci na temelju kojih su mnoge od tih žrtava uhićene, pritvorene i ubijene nisu bile ništa više doli neprovjerene glasine. Na osnovu tih informacija, žrtve su nazivane i opisivane kao špijuni i kolaboracionisti te se s njima nasilno postupalo".
Thaci, koji je u tišini stajao dok je sudac čitao presudu, poriče sve optužbe, a na odluku suda se može žaliti.
Pogledajte njegovu reakciju tijekom čitanja presude:
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