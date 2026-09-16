AMNESTIJA NA ZAKASNINE
Vratio časopis u knjižnicu nakon 132 godine: Evo koliku bi kaznu morao platiti
Časopis iz 19. stoljeća, posuđen iz knjižnice u američkoj saveznoj državi New Hampshire prije 132 godine, napokon je vraćen.
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Gradska knjižnica Concord priopćila je da joj je prošlog tjedna vraćen primjerak časopisa The Century Illustrated Monthly Magazine iz rujna 1894. godine, nakon što je knjižnica objavila privremeno ukidanje zakasnina.
Časopis je kasnio čak 48.220 dana, a da je knjižnica naplatila zakasninu, ona bi iznosila 12.055 dolara, odnosno oko 8950 funti.
Nisu očekivali vraćanje nečega iz 19. stoljeća
John, koji je vratio časopis, rekao je da se on desetljećima "povlačio" po njegovoj kući, ali da nema pojma kako je tamo završio.
Odlučio ga je vratiti nakon što je u lokalnim novinama pročitao da je knjižnica privremeno ukinula naplatu zakasnina, javlja BBC.
"Vidjeli smo mnoga sretna lica otkako smo objavili ukidanje zakasnina", napisala je Gradska knjižnica Concord na Facebooku.
"Naravno, očekivali smo da će nam biti vraćene knjige koje dugo kasne, ali svakako ne nešto iz kasnog 19. stoljeća!"
Kazna bi bila 12 tisuća dolara
Gradska knjižnica Concord od 1. rujna 2026. uvela je jednogodišnju amnestiju na zakasnine, a nakon toga planira procijeniti učinke rada knjižnice bez naplate kazni za zakašnjelo vraćanje građe.
"Razumljivo, časopis neće biti vraćen u posudbu, ali možda zaslužuje mjesto u Concord Roomu", navela je knjižnica na društvenim mrežama, misleći na odjel posvećen lokalnoj povijesti.
"Srećom, neće morati platiti kaznu od 12.055 dolara zbog kašnjenja od 48.220 dana", zaključili su iz knjižnice.
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