"Povijesni proboj" u odnosima: Netanyahu se potajno sastao s čelnikom arapske države

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu posjetio je Ujedinjene Arapske Emirate i potajno se sastao s emiratskim čelnikom šeikom Kalifom bin Zajedom al-Nahjanom tijekom rata s Iranom, prenosi u srijedu Reuters.
Prema izjavi ureda izraelskog premijera, sastanak je rezultirao "povijesnim probojem" u odnosima između Izraela i Emirata.
Ta je izjava prva potvrda sastanka između Netanyahua i al-Nahjana.
UAE je jedna od samo nekoliko arapskih država s diplomatskim odnosima s Izraelom.
Oni su uspostavljeni 2020. Abrahamovim sporazumima, potpisanim između Izraela i nekoliko arapskih država.
Bilo je to značajno vanjskopolitičko postignuće Benjamina Netanyahua i američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je tada obnašao prvi mandat.
