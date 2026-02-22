EU gubi strpljenje nakon najnovije prijetnje carinama: "Čisti kaos iz američke administracije"

Dan nakon što je Vrhovni sud poništio njegovu ključnu carinsku politiku, Trump je u subotu najavio da planira novu globalnu carinsku stopu od 15 posto, povećavajući je s 10 posto. Kako bi to učinio, pozvao se na Odjeljak 122 Zakona o trgovini SAD-a iz 1974., koji predsjedniku dopušta uvođenje carina do 15 posto radi rješavanja „velikog i ozbiljnog deficita u platnoj bilanci”, a koje mogu ostati na snazi najviše 150 dana, osim ako američki Kongres ne odobri produljenje.