traže pojašnjenje iz SAD-a
EU gubi strpljenje nakon najnovije prijetnje carinama: "Čisti kaos iz američke administracije"
Europska unija traži od Washingtona pojašnjenje kako Sjedinjene Države namjeravaju postupiti nakon što je Vrhovni sud SAD-a poništio globalne carine predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je u nedjelju izvršna vlast EU-a.
„Europska komisija zahtijeva potpunu jasnoću o koracima koje Sjedinjene Države namjeravaju poduzeti nakon nedavne odluke Vrhovnog suda o Zakonu o međunarodnim izvanrednim gospodarskim ovlastima (IEEPA)”, navodi se u oštro intoniranom priopćenju Komisije objavljenom nakon što je Trump u subotu najavio da želi uvesti novu globalnu carinsku stopu od 15 posto, piše POLITICO.
„Trenutačna situacija ne pogoduje ostvarivanju ‘poštene, uravnotežene i obostrano korisne’ transatlantske trgovine i ulaganja”, poručila je Komisija.
Europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič u subotu je razgovarao s američkim trgovinskim predstavnikom Jamiesonom Greerom i američkim ministrom trgovine Howardom Lutnickom, dok se EU suočava s neizvjesnošću oko toga primjenjuje li se trgovinski sporazum postignut prošlog ljeta u Škotskoj i dalje u svjetlu Trumpovih najnovijih prijetnji carinama.
Situacija koja se brzo razvija potaknula je jednog visokog europskog zastupnika zaduženog za trgovinu da pozove Europski parlament na odgodu glasanja o zakonodavstvu kojim se provodi europski dio transatlantskog trgovinskog sporazuma.
Trumpovo uvođenje globalne carine od 15 posto nakon poraza pred Vrhovnim sudom u petak predstavlja „jasno kršenje sporazuma koji smo dogovorili”, rekao je Bernd Lange, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta, za POLITICO u nedjelju. „Stoga ću predložiti da privremeno obustavimo ratifikaciju sporazuma”, dodao je.
Lange je rekao da ne može isključiti „ponovno pregovaranje sporazuma”.
Ranije u nedjelju Lange je na društvenim mrežama osudio „čisti carinski kaos iz američke administracije”. „Više nitko ne može shvatiti o čemu je riječ — samo otvorena pitanja i rastuća neizvjesnost za EU i druge trgovinske partnere SAD-a”, napisao je.
Uvjeti Sporazuma iz Turnberryja i „pravna osnova na kojoj je izgrađen su se promijenili”, naveo je Lange u objavi na platformi X. „Ne predstavljaju li nove carine uvedene na temelju Odjeljka 122 kršenje sporazuma? Bez obzira na to, nitko ne zna hoće li ga se SAD pridržavati — ili hoće li uopće moći”, dodao je.
„Na našem izvanrednom sastanku sutra stoga ću predložiti pregovaračkom timu Europskog parlamenta da obustavi zakonodavni rad dok ne dobijemo odgovarajuću pravnu procjenu i jasne obveze američke strane”, rekao je Lange.
Dan nakon što je Vrhovni sud poništio njegovu ključnu carinsku politiku, Trump je u subotu najavio da planira novu globalnu carinsku stopu od 15 posto, povećavajući je s 10 posto. Kako bi to učinio, pozvao se na Odjeljak 122 Zakona o trgovini SAD-a iz 1974., koji predsjedniku dopušta uvođenje carina do 15 posto radi rješavanja „velikog i ozbiljnog deficita u platnoj bilanci”, a koje mogu ostati na snazi najviše 150 dana, osim ako američki Kongres ne odobri produljenje.
Glasanje u Europskom parlamentu, zakazano za utorak, trebalo bi potvrditi stajalište institucije o zakonu kojim se ukidaju carine na američku industrijsku robu i jastoge — ključni dio obveza EU-a prema sporazumu postignutom prošlog ljeta u Trumpovu golf-odmaralištu Turnberry.
Odgoda koju predlaže Lange morat će dobiti potporu političkih skupina u EU-u tijekom izvanrednog sastanka zakazanog za ponedjeljak poslijepodne.
Zeleni su, putem svoje glavne zastupnice za taj predmet Anne Cavazzini, poručili: „Glasanje o Sporazumu iz Turnberryja u Europskom parlamentu trebalo bi biti pauzirano dok ne dobijemo jasnoću.”
„Bilo je jasno da su Trumpove carine nezakonite prema međunarodnom pravu. Sada imamo i potvrdu da su bile nezakonite i prema američkom pravu”, rekla je u priopćenju u petak.
